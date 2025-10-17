Exalmacenista del Hospital Central desvió 1.6 mdp

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), sancionó con una inhabilitación de la función pública por un período de ocho años, a un exalmacenista del otrora Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”.

Así lo informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), quien complementó que el exfuncionario tuvo que resarcir un daño económico por poco más de un millón 630 mil pesos.

En entrevista, precisó que, a la par de la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, la CGE presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues pudo configurarse la comisión de un delito.

Matizó que, en asuntos donde existió presunta malversación de recursos económicos provenientes de la Federación, se procede con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR)

“Ahorita sí se han hecho algunas inhabilitaciones más. La última fue de una persona que estaba en el Hospital Central, no mencionó nombre, no mencionó datos específicos y la inhabilitaron por ocho años”, remató.

Como antecedente, en abril pasado el TEJA también inhabilitó por un año de la función pública a Francisco Alcocer Gouyonnet, exdirector general del nosocomio, así como al exdirector administrativo, Héctor Francisco Aguilar Martell y el jefe de Mantenimiento, José Alejandro Andrade Flores.