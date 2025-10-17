En balacera, caen dos asaltantes de traileros

Luego de una balacera, en la que no hubo heridos, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de dos supuestos asaltantes de tráilers, involucrados también en el delito de tráfico de personas, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron en la carretera a México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que los agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Arturo “N” de 45 años y a Fernando “N” de 42 años, ambos con antecedentes por el delito de tráfico de personas.

Los dos sujetos fueron asegurados con dos tráilers que cuentan con reporte de robo en la carretera federal 57 a México, a la altura de la comunidad El Cerrito, en el municipio de Santa María del Río.

Al ser interceptados, los individuos dispararon en contra de los agentes de la Guardia Civil Estatal, quienes repelieron la agresión y lograron su detención sin que hubiera personas lesionadas.

A los sujetos les aseguraron un tráiler Kenworth modelo 2023 con un semirremolque tipo caja seca, un tractocamión Freightliner modelo 2012, una camioneta Ford modelo 2016 color blanco y un Nissan Versa modelo 2023 color blanco.

Además, se les aseguró un arma de fuego calibre 10 milímetros, con un cargador y seis cartuchos útiles, un inhibidor satelital y dos baterías de vehículo.

A los dos individuos, los vehículos y demás objetos constitutivos de delito, se les remitió ante la autoridad correspondiente a fin de que se les definiera su situación legal por los delitos que se les lleguen a configurar.