Pelea entre hermanastras; en Valles, tres lesionadas

CIUDAD VALLES.- Tres mujeres jóvenes resultaron lesionadas tras una riña familiar ocurrida en las inmediaciones del fraccionamiento Miravalles.

De acuerdo con las autoridades, el pleito se registró la noche del pasado miércoles, en la calle Ángel Martínez Manzanares, cuando las hermanas Yaquelin, de 18 años; Roxana, de 23; y Viridiana, de 27, llegaron a la casa de su padre, quien ya conformó otra familia.

Desde tiempo atrás existían rencillas entre ellas y, presuntamente, las hermanas iniciaron la pelea, llegando incluso a agredir a su propio padre, quien intentaba calmarlas.

Posteriormente, la actual pareja del hombre y sus hijas salieron de la vivienda y se enfrentaron a golpes con las hijas de su primer matrimonio.

Oficiales de la Policía Municipal intervinieron para imponer el orden. Las tres jóvenes mencionadas fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas a una clínica particular.

El padre, su pareja y las hijas de ésta permanecieron dentro de la propiedad. Señalaron que las presuntas iniciadoras del pleito ya habían sido denunciadas anteriormente y tenían una orden de restricción que no acataron, por lo que darán seguimiento al proceso legal.