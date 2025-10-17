Avalan IEPS de hasta el 200%

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por mayoría y con cambios el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) correspondiente a 2026.

Dieron el visto bueno a la iniciativa que envió la presidenta Sheinbaum para una tasa del IEPS a bebidas saborizadas con azúcar que pasará de 1.64 pesos vigentes a 3.08 pesos por litro desde 2026.

Para el caso de las que no contienen calorías y que utilizan otros edulcorantes, como los refrescos light, se gravarán por primera vez con dicho impuesto, pero con una tasa de 1.5 pesos por litro, según una reserva que presentaría Morena en la discusión en lo particular.

Un impuesto nuevo que se autorizó fue para los sueros orales que no contengan la fórmula establecida por la Organización Mundial de la Salud, propuesta que no formaba parte de la miscelánea fiscal y fue autoría de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

El IEPS aplicable a cigarros, puros y otros tabacos labrados aumenta de 160% a 200%; los hechos a mano suben de 30.4% a 32%.

Con ello, la cuota específica para cada cigarro que se comercialice o se importe será de 0.8516 pesos, desde los 0.6445 pesos vigentes, aunque se va a aplicar un esquema de incremento gradual hasta llegar a 1.1584 pesos en 2030.

También se aprobó gravar por primera vez con una tasa de 100% otros productos que contengan nicotina, ya sea natural o artificial, como las bolsas, y no con tasa de 200%, como se propuso en la iniciativa original, para evitar que haya un mercado negro.

Se exime del pago del IEPS a los productos que contengan nicotina, que sean utilizados como terapia de reemplazo de nicotina y que además cuenten con registro sanitario como medicamento.

Los juegos y sorteos pagarán un impuesto de 50% contra la actual de 30%; incluye a los casinos digitales y empresas sin establecimiento permanente en México, a los que se les bloqueará la señal temporalmente si incumplen.

Otro sector nuevo que pagará el IEPS es el de los videojuegos para adultos con contenido violento, con un impuesto de 8%. De igual manera, los servicios digitales de acceso o descarga de dichos videojuegos proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México y residentes en el país serán sujetos del tributo.

Para las plataformas digitales se aprobó retener el 100%, considerado como pago definitivo.