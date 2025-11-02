logo pulso
Carín León se solidariza con Hermosillo tras trágico incendio en tienda Waldo's

El cantante Carín León envía mensaje de apoyo a Hermosillo tras la tragedia en tienda Waldo's.

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 01:26 p.m.
A
Carín León se solidariza con Hermosillo tras trágico incendio en tienda Waldos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Desde lejos, pero con la mirada y el corazón puestos en su tierra, Carín León reaccionó a la tragedia que enluta a Hermosillo, tras el incendio que le arrebató la vida a más de 20 personas.

La tarde de este sábado 1 de noviembre, las llamas consumieron una tienda Waldo's (ubicada al centro de la ciudad) y, de acuerdo con informes oficiales, al menos 23 murieron y 12 resultaron heridas, entre ellas varios menores de edad.

Tras darse a conocer este lamentable suceso, el intérprete de "Primera cita" hizo uso de sus redes sociales para publicar un breve pero emotivo mensaje.

León no sólo se solidarizó con sus paisanos, también se dijo sumamente afectado por lo sucedido:

"Lejos de mi tierra, pero con mi corazón en Hermosillo. Que la fuerza y la fe abracen a las familias que hoy sufren por este lamentable suceso. Mis más sinceras condolencias", escribió.

Actualmente, el cantante mexicano se encuentra fuera del país como parte de su gira. Este fin de semana se presentó en Santiago de Chile, donde ofreció dos conciertos.

Lo que se sabe del incendio

De acuerdo con reportes oficiales, el fuego en la sucursal ubicada en las Doctor Noriega y Matamoros, inició alrededor de las 15:00 horas, debido a una presunta falla eléctrica.

El Gobierno estatal descartó que se tratara de un atentado o de un acto violento contra civiles y testigos informaron a la prensa local que, minutos antes del siniestro, se registró una interrupción en el suministro de energía en el lugar y las viviendas cercanas.

La Fiscalía informó que la mayoría de los decesos se debieron a la inhalación de gases tóxicos; mientras que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, canceló los festejos del Día de muertos en solidaridad con las víctimas y sus familiares.

