CONCURSO DE DISFRACES

CONCURSO DE DISFRACES

“SOY FRANKELDA” ESTRENA SOUNDTRACK

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
“SOY FRANKELDA” ESTRENA SOUNDTRACK

“El “tecothia” y “aradithio” son idiomas que llevan pocos meses en existencia, pero que ya fueron utilizados para el soundtrack de “Soy Frankelda”, recién presentado en plataformas digitales.

Fue la lingüista Gina H. Amelio quien se dio a la tarea de inventar las palabras ininteligibles para varios y no porque no se escuchen o la persona esté perdiendo audición, sino porque son vocabularios noveles que debieron aprender los cantantes.

Eso explica Kevin Smithers, el compositor del score de la cinta stop motion y quien dirigió a la orquesta y cantantes.

“Se creó un idioma para ayudar a un nuevo universo y entonces todos pasamos por ese aprendizaje, son de esas cositas que se van dejando para que la audiencia las vaya viendo o escuchando. Si vuelven a ver la película, los coros masculinos (con el nuevo idioma) siempre salen con el malo Procustes (una araña)”, comenta Smithers.

“Si se tradujeran, las voces masculinas le están diciendo al personaje que tome el reino, que lo merece; mientras que las femeninas le dicen a Frankelda, por ejemplo, que ella ya ha estado ahí. Fue pensar qué debía ir junto con Roy y Bono (Ambriz, los directores) y que Gina los tradujera”, agrega.

“Soy Frankelda” cuenta la historia del origen del personaje. Kevin y los hermanos Ambriz ya habían trabajado anteriormente en la serie “Los sustos ocultos de Frankelda”, donde el personaje ya es reconocido.

