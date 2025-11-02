EL DIVO REVIVE

Juan Gabriel se adelantó a su tiempo documentando su carrera y vida privada a lo largo de décadas.

El contenido de su enorme archivo es compartido por primera vez en la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” de María José Cuevas en el que El Divo de Juárez relata su historia en sus propias palabras.

El documental, actualmente disponible en Netflix, es producido por Laura Woldenberg, quien tras años buscando plasmar la historia de Juan Gabriel, logró la aprobación de su familia para adentrarse en este acervo.

Una vez aseguradas estas imágenes y sonidos inéditos, Woldenberg convocó a Cuevas, directora de “Bellas de noche” y “La Dama del Silencio. El caso Mataviejitas”.

“Es completamente alucinante que Juan Gabriel haya sido tan consciente de su biografía”, señaló Cuevas en una entrevista por videollamada desde la Ciudad de México.

La misma familia de Juan Gabriel, cuyo nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez, no se había adentrado al contenido de su archivo. El equipo encabezado por Cuevas se dio a la tarea de digitalizar cientos de horas de grabaciones análogas.

“Era fascinante, era meter un casete y encontrarte la vida cotidiana de Alberto Aguilera”, recordó. “De pronto poner otro casete y saltar y meterte a un concierto de Juan Gabriel de 1982 en El Patio… la experiencia como de estar espiando, como de estar sumergido en el universo Juan Gabriel a partir de este diálogo entre lo privado y lo público”.

La serie documental del divo de Juaréz incluye todo, desde su periodo en la prisión, el abandono de su madre, su coqueteo con la política mexicana, sus escándalos y la profunda admiración de sus fans.