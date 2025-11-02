“No hay segundas oportunidades”: Bazán

logo pulso
Por El Universal

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
La actriz Geraldine Bazán detuvo el alboroto que se armó en redes sociales por una fotografía en la que aparece junto a su exesposo Gabriel Soto, con quien tiene dos hijas y se lleva muy bien, al parecer ambos dejaron atrás los meses de escándalo que rodearon su separación en 2017 en medio de fuertes versiones de infidelidad que confirmó la propia Geraldine.

Durante la presentación de Shakira en Televisa, como parte del up front de la empresa, Geraldine y Gabriel Soto coincidieron, así que decidieron tomarse una foto juntos y compartirla en sus estados de Instagram, eso sí, advirtieron que lo hacían por sus hijas.

“Esta foto de la mandamos a nuestras niñas”, se lee sobre la imagen en la que aparecen juntitos y muy sonrientes; rápidamente la foto se hizo viral y las especulaciones sobre un posible regreso comenzaron a circular.

Sin embargo, Geraldine publicó un mensaje en sus redes en el que descartó tajantemente un regreso con su ex Gabriel Soto, y destacó que como personas adultas y maduras que son, priorizan la salud mental de sus dos hijas.

"No, no hay segundas oportunidades. No hay borro ni cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente sus hijas y que priorizan su bienestar emocional. 

   

                                   

