Cazzu e Inti comparten momentos en México

La cantante argentina disfruta de tiempo junto a su hija en México, mientras las redes critican a Christian Nodal por un video viral.

Por El Universal

Octubre 28, 2025 01:45 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cazzu se despidió de México entre aplausos, llenos totales y fuertes declaraciones en contra de su ex y padre de su hija Inti, el cantante Christian Nodal, quien disfruta de éxito en los Palenques y shows junto a su esposa Ángela Aguilar, quien este fin de semana lo acompañó y se lució junto a él cantando y con muestras de cariño.

Sin embargo, en redes pocos celebran ese desbordado amor entre Nodal y Ángela, por el contrario, las críticas persiguen a la pareja, ahora por un video que circula en redes donde el cantante de 26 años está en estado inconveniente al terminar el show que ofreció, al parecer en, Monterrey, pues apenas si puede caminar por sí solo.

Esta no es la primera vez que Nodal es captado de esta manera, hace unas semanas ocurrió algo parecido en Jalisco, donde fue visto en estado etílico en pleno concierto.

La cantante argentina se dio el tiempo para disfrutar de México junto a su hija Inti, madre e hija aparecen en una foto en una playa, también juntas al parecer previo a uno de los shows de la intérprete de "Con otra".

Inti, nacida en septiembre de 2023 ha sido la razón por la que tanto Cazzu como Nodal han dado declaraciones públicas a los medios, pues mientras ella asegura que Christian no le da la manutención necesaria para la menor, los abogados del cantante afirman que sí lo hace y en cantidades millonarias.

