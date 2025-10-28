SORPRENDE CON VOZ DE SOPRANO

MADRID.- Rosalía estrenó este lunes el primer tema del que será su próximo disco, ‘Berghain’, en el que participan la islandesa Björk, el estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra y en el que la española sorprende cantando en alemán y como soprano con un registro de canto lírico.

La canción alude en su título a una de las discotecas más famosas de Berlín y lugar de peregrinación para los amantes de la música electrónica experimental, pero en realidad predominan los arreglos de cuerda y la presencia de un coro que apoya a la artista reforzando el tono místico de la composición.

En el videoclip, estrenado a través de Youtube, Rosalía entra en el que parece ser su apartamento. A oscuras, avanza por los pasillos y al descorrer las cortinas se descubre la presencia de decenas de violinistas que la acompañan por toda la casa en sus tareas cotidianas.

Es entonces, mientras simula planchar una prenda y someterse a un electrocardiograma, cuando emprende su catártico canto lírico en alemán, en un ejercicio musical que recuerda a los oratorios o cantatas de música clásica, composiciones religiosas que eran interpretadas por solistas, orquesta y coro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Caracterizada como Blancanieves, Rosalía se topa de vuelta en su apartamento con la puerta abierta y multitud de animales con los que interactúa. El tema cambia de dinámica a partir de entonces, cuando intervienen brevemente Björk y Tumor, ambos en inglés, y concluye con la insistente proclama -más exclamada que cantada por el estadounidense-: “I’ll fuck you til you love me”.

Será la próxima semana, concretamente el 7 de noviembre, cuando se lance el álbum completo, el cuarto de su discografía, bajo el título de ‘Lux’ (luz, en latín) por tener la “espiritualidad” como eje temático central, según ha explicado en entrevistas recientes.

“Es muy distinto a lo que he hecho. Nunca he hecho un proyecto de este tipo. Puedo decir que tiene una intención de usar un sonido más distinto, una paleta más orquestal y una temática diferente”, declaró asimismo en la emisora musical Los40, confirmando el propósito de la estética religiosa que incorpora incluso la portada.