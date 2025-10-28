Ganancias de Cemex crecen 35 % en el tercer trimestre

El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, reportó este jueves una ganancia neta de 264 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, un 35 % más que el mismo periodo del año pasado.

Estas ganancias ocurren tras el récord por 734 millones de dólares en el primer trimestre de este año.

En su informe financiero, Cemex indicó que las ventas netas de julio a septiembre de 2025 se incrementaron un 2 % interanual hasta los 4.245 millones de dólares, impulsadas por una dinámica positiva en Europa, Medio Oriente, África, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, así como por una tendencia de mejora en México y Estados Unidos.

El beneficio o utilidad bruta en estos tres meses aumentó un 33,6 % a 1.426 millones de dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que el flujo de operación (ebitda) se incrementó un 16 % interanual a 882 millones de dólares.

Jaime Muguiro, director general de la empresa, recordó en un comunicado que hace seis meses se propusieron convertir a Cemex en un "operador de clase mundial" y ofrecer rendimientos superiores a sus accionistas, por lo que "los logros de este trimestre confirman que estamos sentando una base sólida para posicionar a Cemex como una empresa más enfocada, ágil y de alto desempeño".

Por regiones

La empresa precisó que sus ventas netas en México se incrementaron en un 2 % hasta 1.117 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.

Mientras en Estados Unidos los ingresos totales también crecieron un 2 % a 1.310 millones de dólares.

En tanto, en Europa, Oriente Medio y África las ventas crecieron un 11 % a 1.379 millones de dólares en su conjunto.

Y la filial en América del Sur, Central y el Caribe reportó una subida del 6 % en sus ingresos, hasta los 295 millones de dólares.

Los resultados del tercer trimestre llegan después de que Cemex, con sede en la norteña ciudad de Monterrey, reportara una subida récord del 189 % en los primeros tres meses del año hasta los 734 millones de dólares.

Mientras que en el segundo trimestre la cementera reportó una ganancia neta de 318 millones de dólares, un 38 % más que el mismo periodo de 2024.

También se dan luego de un 415 % en sus ganancias en 2024, hasta un récord de 939 millones de dólares, frente a los 182 millones de dólares de 2023, los 858 millones de dólares en 2022 y los 753 millones de dólares de 2021.

Con esto, la cementera hila cuatro años de ganancias tras perder 1.467 millones de dólares de 2020, un año marcado por la pandemia de la covid-19.