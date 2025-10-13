Cazzu llega a México con su hija Inti

Cazzu ya ha arribado a tierras mexicanas y, finalmente, logró hacerlo en compañía de Inti, que por prohibición de su padre, Christian Nodal, no había podido viajar junto a la argentina. Ahora que "La Jefa" pasará unos días en nuestro país, revela que Nodal ya se ha puesto en contacto con sus abogados, buscando reencontrarse con su hija.

A primera hora, distintos medios esperaban la llegada de "La Nena Trampa" en las inmediaciones del aeropuerto de la CDMX. Amable, como suele serlo, la cantante argentina se detuvo para contestar las preguntas de la prensa; una de ellas, realizada por Telemundo, tuvo que ver con el largo viaje y si acaso Inti no se impacientó durante el trayecto.

Fue así como Cazzu enteró a los medios que la pequeña estaba un poco enferma, sin embargo, no era una circunstancia que le pesara —o sumara dificultades al viaje— pues, desde que nació su hija, el cansancio que conlleva estar al pendiente de una bebé se ha convertido en el pan de cada día.

"Justo ahora está un poquito enfermita, pero ser mamá es así: dormir poco, enfermarse... espero que se mejore en estos días, pero es normal", dijo sonriente.

A "Siéntense quien pueda" explicó que, si Inti pudo viajar a su lado, fue gracias a un permiso provisional unilateralque el juez le otorgó, el cual le fue concedido tras comprobar que, por la naturaleza de su trabajo, tiene que viajar constantemente para cumplir con sus compromisos profesionales.

"Es un permiso que nosotros le pedimos al juzgado, porque puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juez me lo ha otorgado", explicó.

En otros asuntos legales, indicó que Nodal, al saber que viajaría a la CDMX por los conciertos que ofrecerá este 14 y 15 de octubre en el Auditorio Nacional, se puso en contacto con su abogado para externar su deseo de ver a Inti.

"Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí; él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...", declaró.

Indicó que el hecho de que Nodal no se haga tan presente en la vida de su hija no significa que así será por siempre, pues está clara en la idea de que el tiempo puede conciliar asuntos que, por ahora, todavía no están resueltos.

"Las cosas pueden cambiar, ¿sabes? Siempre que haya predisposición, las cosas pueden cambiar y mejorar."

También reiteró que no tiene ningún deseo de hablar mal de su expareja, ni de desvelar parte de la intimidad que compartieron, pues a pesar de su separación, guarda respeto y cariño por lo que vivieron.

"Cuando uno tiene una relación, pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con la familia de cada uno... yo no hablaría nunca de su familia, nunca hablaría de nuestra relación. Guardo lo mejor; lo quise muchísimo."

