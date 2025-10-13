Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué letra recibe depósito este lunes?

La Beca Rita Cetina es el apoyo económico bimestral que el Gobierno de México brinda a todos los estudiantes de secundaria pública. La iniciativa surgió oficialmente a principios de año y tiene planeado que dure más tiempo.

El pago actual corresponde al primer depósito del ciclo escolar 2025-2026. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, millones de estudiantes ya han sido beneficiados y continuarán recibiendo su apoyo durante esta semana.

¿Qué letra recibe depósito hoy, 13 de octubre?

El Banco del Bienestar, en coordinación con Programas para el Bienestar, publicó el calendario oficial de pagos. Según dicha información, este lunes 13 de octubre corresponde el depósito a los beneficiarios cuyos apellidos inician con la letra "M".

La dispersión de pagos se extenderá por cuatro días más. Los retiros pueden realizarse fácilmente en las sucursales del Banco del Bienestar o a través de cajeros automáticos, utilizando la tarjeta correspondiente.

¿Recibiré más apoyo si tengo dos o más hijos inscritos?

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos por familia. No obstante, en los casos donde existan dos o más hijos registrados en el programa, se entregan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Por el momento, los beneficiarios del programa son exclusivamente alumnos de secundaria, aunque se prevé que para el próximo año el beneficio se extienda también a estudiantes de primaria.