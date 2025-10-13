Cristian Castro se reúne con Verónica y Michel en Miami

Después de varias especulaciones sobre un supuesto distanciamiento, la familia Castro, como muy pocas veces, se dejó ver junta.

La reunión tuvo lugar este pasado viernes 10 de octubre, en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami, donde Cristian Castro reapareció junto a su madre, Verónica y su hermano Michel.

Además, para completar el cuadro familiar, también se encontraba Mariela Sánchez, la prometida del llamado "Gallito Feliz".

Los Castro acudieron al lugar para ser testigos del partido amistoso entre Argentina y Venezuela que culminó con el triunfo de la escuadra albiceleste con un marcador de 1-0 sobre los venezolanos.

En las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, mostraron a un Cristian feliz pero despistado, y es que no se dio cuenta de que las cámaras lo enfocaban hasta que uno de los aficionados se lo mencionó.

Inmediatamente después, el intérprete de "Azul" saludó a los medios y advirtió al resto del clan. La reacción: Verónica no tardó en sonreír y hacer gestos a los camarógrafos, poniendo fin a los rumores de pleitos y conflictos.

La relación entre Cristian y Verónica ha sido tema recurrente en medios y redes. En junio del 2024, la protagonista de "Morelia" fue intervenida de emergencia, y tras ser dada de alta admitió que Cristian no se había hecho presente ni antes ni después de su cirugía.

Asimismo, se dijo que la exconductora no estaba de acuerdo con la vida amorosa de su primogénito.

La aparición de "La Vero" se suma a los desafortunados encuentros que ha tenido, en las últimas semanas con la prensa mexicana; y es que fue captada en el aeropuerto de la CDMX usando una silla de ruedas y un tanque de oxígeno.