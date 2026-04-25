CCXP México 2026: cartas Pokémon alcanzan precios récord

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Desde 20 pesos hasta 70 mil es el precio en el que varias cartas de diferentes animes se venden en la CCXP México. En el marco de la convención, piezas raras de franquicias como Pokémon y One Piece alcanzan precios equivalentes al valor de un vehículo usado, impulsadas por la nostalgia y el estado de conservación.

Mercado dominado por Pokémon y One Piece

En las vitrinas de Hangar 2 Collectibles funcionan como una galería de arte moderno. Emmanuel Andrade, especialista en el sector, señala que el mercado actual está dominado por dos gigantes: Pokémon y One Piece. Lo que antes eran piezas lúdicas, hoy son objetos de deseo que atraen tanto a fanáticos como a inversores.

"Traemos cartas coleccionables de Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Gundam, de diferentes animes. Ahorita Pokémon es lo que más se mueve, igual que One Piece, que está muy de moda en este momento. Hay de todos los precios: desde 5 o 20 pesos hasta cartas que pueden llegar a los 70 mil pesos, dependiendo de qué tan raras sean y del estado en el que estén", explica Emmanuel a EL UNIVERSAL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Certificación y valorización de cartas

El valor no solo reside en la rareza del personaje, sino en el proceso de certificación. Empresas especializadas de México y Estados Unidos evalúan el estado físico de la carta (centrado, bordes, superficie y esquinas), otorgando una calificación que puede multiplicar el precio original por cinco o diez veces.

"Las cartas certificadas son las que realmente hacen que el valor se dispare. Una carta puede multiplicar su precio cinco o hasta diez veces dependiendo de la certificación. Por eso la gente busca mucho las que ya vienen con grado, porque saben que tienen un respaldo y que son más fáciles de revender", continua el vendedor.

La dinámica de compra en la CCXP revela que el público ya no solo busca completar un álbum, sino proteger su dinero. Andrade relata casos de clientes que han visto cómo sus adquisiciones duplican su valor en menos de seis meses.

"Vinieron clientas que compraron una carta hace medio año en 14 mil pesos y hoy esa misma pieza ya ronda los 28 mil. La gente viene buscando cartas que puedan doblar su inversión", afirma el experto.

Entre las joyas de la corona que se exhiben en el evento destaca un Pikachu vestido de Mega Charizard (edición Tokyo DX), valuada en cerca de 67 mil pesos. Sin embargo, la pieza que ha robado la atención es un Pikachu promocional que originalmente se distribuía en Japón dentro de un producto promocional tipo "huevo"; una rareza difícil de hallar y más aún de conservar en condiciones óptimas.

En el mundo del coleccionismo, el grado 10 de la certificadora PSA es el estándar de excelencia, pero existe un nivel superior que dispara los precios: el Black Label de Beckett.

Andrade detalla que una carta que en grado 10 de PSA vale 70 mil pesos, podría alcanzar los 400 mil pesos si obtiene la etiqueta negra, la cual garantiza que la pieza es absolutamente perfecta bajo el microscopio.

"Aquí las formas de pago son muy variadas. Nos pagan con transferencia, en efectivo, hacemos cambios, incluso compramos cartas a los mismos clientes. Es un mercado muy flexible, todo depende del tipo de pieza y del acuerdo al que llegues con la persona", informa Emmanuel.

Aunque no todo son cartas, también se venden autógrafos de diferentes personalidades, como una corbata de Hogwarts firmada por Daniel Radcliffe en 20 mil pesos, o el nuevo disco de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl" también en 20 mil pesos.

Pero, para los fans del Rey del Pop, una carta firmada por Michael Jackson está en 150 mil pesos y un póster firmado por todo el elenco de "Volver al Futuro" está en 85 mil pesos.

Para los fans del deporte, una players firmada por Pelé cuesta 65 mil pesos y una del basquetbolista Michael Jordan es de lo más caro que puede encontrar en 300 mil pesos, todo esto parte de los coleccionistas de Collection INC.