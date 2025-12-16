Cepillín y más: Álbumes navideños para disfrutar en las posadas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Comienzan las posadas y, con ello, la cuenta regresiva formal hacia la Nochebuena y la Navidad, así como también las reuniones y convivios en oficina y amigos para recordar el año que se va.

Pero ante todo, las reuniones familiares y los momentos personales son los más importantes en estas fechas en que se hace un balance de doce meses. Y por supuesto que hace falta algo para entrar en ese ambiente, más allá de las películas o series alusivas y sin duda alguna lo logra la música.

Seguramente conoces el álbum "Eterna Navidad: la Hermandad" que desde su llegada a 1986 ha sido una infaltable en este mes, pero hay otros que pueden lograr el mismo efecto y que puedes desempolvar, ir a comprar o escuchar en redes sociales o canales de videos.

Aquí te recomendamos cinco de ellos, para todas las edades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

FELIZ NAVIDAD

Disco de mediados de los 80s y que es un recopilatorio ecléctico no sólo de clásicos como "Feliz Navidad" y "El niño del tambor" con José Feliciano, el cantante invidente sensación del momento, sino de canciones rancheras adoloridas alusivas como "Se va diciembre" con José Alfredo Jiménez y "Amarga Navidad" con Amalia Mendoza; la positiva "Para no estar triste en Navidad" con Valerya Lynch y Marco Antonio Muñiz, así como el poema "El brindis del bohemio" en la voz de Manuel Bernal, considerado el mejor declamador de América a mediados del siglo pasado.

NAVIDAD EN EL PAIS DE LOS PITUFOS

Sí, aunque no lo creas, los llamados "Suspiritos Azules" de acuerdo con el villano Gargamel, también tienen su disco navideño. Es un imperdible para niños y no tan niños que crecieron con Papá Pitufo, Pitufina, Gruñón, Tontín y Filósofo. Tiene versiones pitufas de "Noche de paz" y "Paseo en trineo" y originales como "La posada del pitufón" y "Pitufeliz Navidad". En su momento llegó a ser número en ventas en Europa, EU y por supuesto México.

NAVIDAD CON CEPILLIN

"El Payasito de la Tele" prácticamente interpretó canciones para toda época, como el regreso a clases y Día de Muertos, también de películas como "Superman" y "Fiebre de sábado por la noche" y personajes icónicos como "Pinocho". Así que no podía dejar de tener su disco decembrino con covers. Especial atención merece "Navidad sin mamita", que es un track hablado en homenaje a todas las mamás que han partido de este plano y quienes, sugiere la letra, se pueden sentir al mirar alguna estrella.

EL GLORIOSO SONIDO DE LA NAVIDAD

Entendemos que este material será difícil de conseguir, pero vale la pena buscar las canciones por separado en su plataforma favorita. Contiene a Ray Connif con su versión de "Jingle bells", Los Panchos, el trío romántico mexicano, con "Silent Night", Percy Faith con "Joy to the world" y el Tabernacle Choir con una edición especial de "Carol of the bells". El original fue editado por Sony y puede alcanzar en el mercado de internet hasta 5 mil pesos su costo, por lo raro de la compilación.

LAS ARDILLITAS EN NAVIDAD

Durante varios años este disco se vendía a manos llenas en tiendas especializadas y el mercado negro. Pánfilo, Demetrio y Anacleto creadas por el chicano Lalo Guerrero, hacían las delicias de los escuchas, sobre todo de niños por las travesuras y groserías de la primera. Pánfilo era el lépero, el que quería golpear a sus hermanitos por todo. Contiene la divertida "Era Nochebuena", la "grosera" "Clases de música" y una adaptación titulada "Las posadas de las ardillitas".