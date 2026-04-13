Christian Nodal revela que aplazó boda religiosa con Ángela Aguilar

Christian Nodal revela que, junto con Ángela Aguilar, decidió posponer la boda religiosa que planeaban celebrar en mayo de este año, debido a los episodios de violencia que han tenido lugar en Zacatecas, estado del que es oriundo su suegro y donde, hace dos meses, fue testigo -a lado de su esposa- de un enfrentamiento armado.

Christian Nodal pospone boda religiosa por violencia en Zacatecas

En su visita a República Dominicana, el cantante de regional concedió una entrevista a Telemicro, en donde dio la primicia de que la boda, por la iglesia, que planeaba con Ángela tendrá que esperar un poco más.

Luego de la insistencia de su interlocutor, quien mostró curiosidad por el hecho de que el próximo álbum del cantante, del que todavía no ha revelado el nombre, se lanzaría el mismo mes en que reafirmarían sus votos, Nodal aclaró que, en realidad, la boda ya no se realizará el próximo mes.

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"Habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, lo estamos posponiendo, por la situación en la que está México, queremos que sea en Zacatecas y, justo, hace poquito casi me explotan, ¿no?, en el carro", dijo, acompañado de una risa nerviosa.

Christian Nodal destaca el apoyo y amor de Ángela Aguilar

Y, aunque el cantante de "De los besos que te di" trató de desviar la atención de la conversación a temas relacionados a los nuevos exponentes de regional, el entrevistador insistió y, luego de un par de preguntas, lo cuestionó acerca de qué significaba para él la presencia de Ángela en su vida.

Sin titubear, Christian afirmó que Ángela representa el equilibrio de su vida, pues sin importar las adversidades, y las críticas y el rechazo que le ha supuesto a la joven la relación que los une, nunca ha vacilado cuando se trata de mostrarle su completa lealtad e incondicionalidad.

También refirió que, parte de la base de su amor, está fundamentado en el hecho de que la joven nunca mostró un interés o la intención de beneficiarse por la relación que han construido desde hace poco más de un año.

"Ángela es para mí, le hace todo el honor a su nombre, es un ángel, siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida, me ha llenado de amor, de tanta enseñanza, es la persona que me ha enseñado como es realmente amor, es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo y le ha ido muy mal y muy duro, por entregarlo todo; está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte, está prueba que nos puso la vida, el destino y demás, es muy grande y está muy fuerte pero, bendito Dios, vamos a terminar juntos".