Gómez Leyva revela 3 hipótesis de su atentado

El pasado mes de julio, la activista Saskia Niño de Rivera entrevistó a Héctor Martínez Jiménez, "El Bart", quien fuera el atacante confeso del atentado a Ciro Gómez Leyva.

Durante la plática, "El Bart" aseveró que los periodistas "luego se meten con quien no deben".

"Ese es el tema con los periodistas, que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben o hablan de más, no se ponen a pensar que esas personas tienen un paro más arriba que ellos", declaró en la entrevista para el podcast "Penitencia".

Ante ello, el periodista y presentador de noticias reaccionó a lo dicho por el criminal y reveló en el podcast de la activista tres hipótesis sobre quién podría haberlo mandado a asesinar.

"La primera es la personal. Alguien se quiso cobrar a balazos un agravio conmigo. Tuve que pensar en eso. ¿Quién pudo haber sido un asunto personal? ¿Una relación mal cerrada? ¿Un agravio que nunca se saldó? Tuve que pensar en todo eso", explicó.

"Esto me ocurrió en uno de los momentos de mayor tranquilidad de mi vida. No tengo deudas, no debo, no me deben, no apuesto. No estoy peleándome por un cajón de estacionamiento. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que desde el agravio personal se metiera en ese mundo tenebroso de hacer contacto con 'El Patrón' y 'El Bart' para matarme", añadió.

En tanto, Gómez Leyva dijo que la segunda hipótesis de su atentado podría haber sido "la descomposición". "Estoy dando aquí un adelanto también del libro que estaré por publicar a principios del próximo año. Un amigo mío, con el que hice la tesis [...] lo llama, la segunda línea de hipótesis, 'el cagadero'. Ese espacio donde vivimos, donde cualquiera se siente con la capacidad de hacer lo que quiera para generar lo que sea.

"En ese sentido me pudieron haber matado los de aquí para dañar a los de acá, los de acá para los de allá. Estos para mandar este mensaje. Es decir, no me iban a matar a mi persona, sino me iban a matar a mí como símbolo de quién sabe qué. ¿Sabes cuántas hipótesis podemos sacar ahí? Incluida la de que fue el gobierno, la derecha para joder al gobierno, para esto unos del gobierno va a presionar a otros, cabe todo", agregó.

Aunado a ello, comentó que la tercera hipótesis es por "la derivación de nuestro trabajo con los compañeros, con Manuel Feregrino, con Miriam Moreno, con Humberto Padgett, en pláticas informales [...] He llegado a contar hasta 87 o 93 posibilidades, los del aeropuerto a los que sacamos los videos que hacían esto y se les cayó el negocio luego de esto".

Finalmente, el conductor expresó: "Quien haya tomado la decisión, tomó la decisión de matarme limpiamente. Me iban a matar, no me iban a hacer sufrir, no se iban a meter con terceros, nada. Eso también lo valoro".