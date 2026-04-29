Concierto 31 Minutos en Zócalo: clima y recomendaciones SGIRPC

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Con motivo del

de

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que tendrá lugar este jueves 30 de abril por el, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para dar a conocer cómo estará el clima durante la tarde.¿Cómo estará el clima en la CDMX para ver aPara ese día, se prevénde entre, así comoy medio nublado; por la noche, el ambiente será cálido, con temperaturas de entre 24° y 22° Celsius.Durante el concierto de, se espera; las rachas máximas de viento pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora.-----Emitenpara ver el conciertoAnte este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientespara lasque acudan a celebrar elcon el concierto:en lade temperatura.de las personas en tu entorno, principalmenteRespeta las indicaciones de las