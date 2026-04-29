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B. SPRINGSTEEN SERÁ PREMIADO EN TRIBECA

Por EFE

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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B. SPRINGSTEEN SERÁ PREMIADO EN TRIBECA

El cantante y músico estadounidense Bruce Sprinsgteen recibirá un premio por su activismo en favor de la justicia social en el festival de cine de Tribeca en Nueva York, el próximo 13 de junio, en un evento especial que contará con celebridades como Bono, Patti Smith y Robert de Niro.

     El festival de Tribeca informó este martes en un comunicado que ‘The Boss’ recibirá el premio Harry Belafonte para las Voces por la justicia social, que distingue a artistas que “usan su plataforma activamente para promocionar la igualdad, dignidad y derechos humanos”.

     “La noche juntará a un extraordinario círculo de artistas y activistas, destacando una conversación entre Springsteen y su gran amigo y compañero activista Bono”, el cantante de la banda U2, detalla la nota.

De Niro, uno de los cofundadores del festival, y la cantante Patti Smith “también se unirán para rendir tributo a un legado definido no solo por el arte, sino por la acción”, agrega.

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    Tribeca también anunció este martes varios eventos para celebrar aniversarios de películas a los que asistirán algunos de sus protagonistas, entre ellas ‘Taxi Driver’, que cumple 50 años; ‘El diario de Bridget Jones’, que cumple 25, y ‘Electroma’, del grupo Daft Punk, que cumple 20.

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