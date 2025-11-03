logo pulso
Confirma AC/DC concierto en Ciudad de México

El show será en abril y como parte de su "Power Up Tour 2026"

Por Iván Edmundo Rodríguez

Noviembre 03, 2025 09:36 a.m.
A
Confirma AC/DC concierto en Ciudad de México

La banda de rock británica-australiana AC/DC confirmó este lunes que dará un concierto en la Ciudad de México en 2026.

De acuerdo a la información preliminar, el show será en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) el próximo 7 de abril y como parte de su "Power Up Tour 2026".

La venta de entradas en su página oficial y en ticketmaster iniciará el próximo 7 de noviembre. 

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

El show será en abril y como parte de su "Power Up Tour 2026"

