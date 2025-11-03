Confirma AC/DC concierto en Ciudad de México
El show será en abril y como parte de su "Power Up Tour 2026"
La banda de rock británica-australiana AC/DC confirmó este lunes que dará un concierto en la Ciudad de México en 2026.
De acuerdo a la información preliminar, el show será en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) el próximo 7 de abril y como parte de su "Power Up Tour 2026".
La venta de entradas en su página oficial y en ticketmaster iniciará el próximo 7 de noviembre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Confirma AC/DC concierto en Ciudad de México
Iván Edmundo Rodríguez
El show será en abril y como parte de su "Power Up Tour 2026"
Luli Pampín conquista la Arena CDMX y despierta al niño interior de su público
El Universal
Entre luces rosas, coreografías y risas, la artista argentina ofreció un espectáculo lleno de magia, ternura y energía que unió a chicos
Eleazar Gómez y Lis Vega salvados en La granja VIP
El Universal
El reality de TV Azteca sigue generando controversia con la salida de Omahi y las críticas a Adal Ramones.