Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos

Matehuala.- La iglesia católica invita a los feligreses a recordar a sus fieles difuntos, no solo el día de muertos si no todos los días del año, pues son seres que pertenecen a nuestra familia, que en vida hicieron mucho por sus hijos, hermanos, nietos u otras personas, por lo que es importante no dejarlos en el olvido.

Monseñor Margarito Salazar Cárdenas ha explicado que la muerte de un cristiano es en realidad el nacimiento al cielo, hoy se encuentran junto al Creador en una nueva vida, aunque ya no estén en este mundo ellos siguen siendo miembros de la iglesia católica, por lo que es importante recordarlos, y en la tradición de la iglesia católica se acostumbra que el día que fallece una persona o aniversario de su muerte hacer una misa en su honor.

Expresó que recordar y conmemorar a los fieles difuntos es importante, pues aunque ya no estén en este mundo, siempre nos acompañaran con sus recuerdos, por lo que este día la iglesia católica también hace celebraciones eucarísticas espéciales para pedir por todas las personas que han fallecido, los recuerdan con gran cariño.

Dentro de la creencia mexicana la gente acostumbra hacer altares de muertos pues se piensa que las personas fallecidas vendrán este día, y en los altares colocan la comida que más le gustaba, la imagen de algún santo que veneraban y veladoras.

