Ejército desmantela laboratorio y campamento del narco en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En labores de patrullaje terrestre en los municipios de Culiacán y Concordia, el ejército localizó un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración de sustancias químicas, entre ellas 4 mil 920 litros de una sustancia liquida y aseguraron mil 33 cargadores para diversos calibres.

La Novena Zona Militar documentó que, en estos dos municipios en un primer evento aseguraron un total de mil 33 cargadores abastecidos, 645 cartuchos útiles y equipo táctico diverso, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se investigue su procedencia.

En los poblados de Corral Viejo y Las Juntas, en el municipio de Culiacán, el personal militar descubrió un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración de diversas sustancias, en donde se aseguró un volumen total de 4 mil 90 litros de una sustancia líquida aún no identificada.

Los elementos del ejército aseguraron un total de 4 mil 620 kilogramos de sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas, seis reactores de síntesis orgánica y material diversos para el procesamiento de drogas sintéticas.

La autoridad militar informó que todos los indicios encontrados en el laboratorio clandestino y los tres centros de concentración de sustancias químicas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

En el municipio de Concordia, un nuevo campamento clandestino usado por grupos delictivos para su resguardo fue localizado por el ejército en las cercanías del poblado de La Guayanera. En ese sitio se aseguraron 815 cartuchos útiles, 12 cargadores, cascos, chalecos y otros artículos.

El personal militar que encontró el campamento desplegó un operativo de búsqueda por esa zona de posibles civiles armados sin lograr su propósito, por lo que procedieron a la destrucción del sitió de resguardo temporal.

Las autoridades militares en esa zona aseguraron 815 cartuchos útiles, 12 cargadores, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, un casco balístico y otros objetos, por lo que procedieron a inhabilitar el campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos.