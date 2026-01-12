logo pulso
Cortina casi incendiada en los Globos de Oro 2026

Durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026, un incidente en la sala de prensa estuvo a punto de desencadenar un incendio, pero fue controlado a tiempo.

Por El Universal

Enero 12, 2026 12:22 p.m.
Cortina casi incendiada en los Globos de Oro 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Durante la celebración de los Globos de Oro 2026, mientras los famosos esperaban expectantes a escuchar su nombre, sinónimo de que habían triunfado en alguna de las categorías en las que fueron nominados, en la sala de prensa del evento estuvo a punto de suceder un accidente, cuando una cortina casi se incendia pero que, por fortuna, fue controlado a tiempo y no pasó a mayores.

Este domingo, 11 de enero, se llevó a cabo la 83° edición de los premios, otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Se trató de una noche marcada por el glamour con que las y los nominados fueron recibidos en las instalaciones del Beverly Hilton Hotel con un menú digno de ser calificado con cinco estrellas, el cual fue elegido por el prestigioso chef japonés Nobu Matsuhisa.

Y si bien, la gala transcurrió sin ningún percance, fue en la sala de prensa de los Globos que se vivió un momento de preocupación, cuando el equipo que gestaba la logística de los premios se percató que una de que la mesa de catering comenzó a presentar humo, debido a lo cercana que se encontraba del calentador de alimentos.

Uno de los presentes grabó con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo, mientras que personas alrededor se encargaban de detener el humo, ya evidente, alejando las telas de los recipientes de la mesa que, aparentemente, se mantenían en altas temperaturas.

