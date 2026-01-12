¿Dónde ver las películas ganadoras del Globo de Oro 2026?

Los Globos de Oro 2026, entregados la noche del 11 de enero, no sólo marcaron el inicio formal de la temporada de premios: también dibujaron un mapa bastante claro de qué historias van a dominar la conversación rumbo al Oscar.

A continuación, un recorrido por las películas y series premiadas y las plataformas donde ya pueden encontrarse en México y América Latina.

La gran vencedora de la noche fue "Una batalla tras otra", una película que confirmó a Paul Thomas Anderson como una figura cinematográfica central. El filme se llevó Mejor dirección, Mejor guion, Mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y Mejor película de comedia o musical.

La historia, centrada en un grupo de antiguos radicales de extrema izquierda enfrentados a las consecuencias de su pasado ya puede verse en HBO Max.

- Ganadoras del Globo de Oro en cine

No todo pasa por el streaming. Algunas de las actuaciones más celebradas del año siguen encontrando su espacio en las salas de cine.

"Hamnet", dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley, la adaptación de la novela de Maggie O´Farrell se llevó Mejor película dramática y Mejor actriz. Es para muchos uno de los eventos cinematográficos del año. Llega a cines a partir del 29 de enero.

"Marty Supreme": Timothée Chalamet ganó el Globo de Oro a Mejor actor en comedia o musical por su interpretación de un ambicioso jugador de ping pong inspirado en la figura real de Marty Reisman. Actualmente está en preestreno, con lanzamiento oficial el 15 de enero.

"If I Had Legs I'd Kick You": La actuación de Rose Byrne, premiada como Mejor actriz en comedia o musical, ha sido descrita como la más intensa de su carrera. La película se estrena en cines el 16 de enero.

"Valor Sentimental": El Globo de Oro a Mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård coronó este drama familiar de Joachim Trier, que todavía puede encontrarse en algunas salas.

- Ganadoras del Globo de Oro en Streaming

Si algo dejaron claro los Globos de Oro 2026 es que la televisión sigue siendo el terreno donde se definen tendencias con mayor rapidez.

"The Pitt": Ganadora a Mejor serie dramática y Mejor actor para Noah Wyle, esta serie médica, estructurada en tiempo real, una hora por episodio ya está disponible en HBO Max.

"Hacks": Jean Smart sumó un nuevo Globo de Oro por su papel de Deborah Vance. Todas sus temporadas pueden verse en HBO Max.

"The Studio": La sátira sobre la industria cinematográfica creada y protagonizada por Seth Rogen ganó Mejor serie de comedia o musical y Mejor actor. Está disponible en Apple TV+.

"Adolescencia": La gran miniserie del año: premios para Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty y el reconocimiento máximo como Mejor miniserie. Puede verse completa en Netflix.

"K-Pop Demond Hunters":

Entre tanto drama adulto, la animación también tuvo su momento de gloria. Las guerreras K-Pop se impuso como Mejor película animada y ganó Mejor canción original con Golden. La historia de tres idols que combaten demonios fuera del escenario se convirtió en un fenómeno inmediato y puede verse en Netflix.

"Pecadores": La cinta de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan, ganó Mejor banda sonora original (Ludwig Göransson), además del premio al logro cinematográfico y taquilla. Está disponible en HBO Max.

"Dying For Sex": Michelle Williams fue reconocida como Mejor actriz en serie limitada. La miniserie puede verse en Disney+.

"Pluribus": Rhea Seehorn ganó el Globo de Oro a Mejor actriz dramática. Disponible en Apple TV+.