Cristian Castro concluye sus estudios de preparatoria

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-

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, como dio a conocer una de las catedráticas que lo formó y, como todos los demás estudiantes, el cantante tambiény, expectante, ya desea continuar con el próximo grado de estudios que corresponde.Fue en "" que, una de las profesoras de Castro,, dio a conocer que ya ha concluido sus estudios medios superiores y, si bien, no especificó cuánto tiempo le llevó completarlos, la realidad es que, fue en marzo del 2025, cuando comenzó a reanudar sus estudios truncos, volviendo a la secundaria."El, nuestro estudiante,, se ha convertido ende sus", expresó.Cuando, hace un año, el cantante de "Azul" describió lacomo un "con el estudio" y ahora yacon, como"Estoy ya con muchas ganas de poder entrar a mi universidad".Para que Castro elija la profesión más afín a sus aptitudes, suse encargará de evaluar qué carreras le sugerirá para que tome una decisión."Lo estamospara que pueda tomar lade carrera; ojalá elpueda servir para todas esas personas que desean realizar sus estudios de bachillerato o continuarlos".Mientras Castro espera, como sus otros compañeros, a, la actrizpor su apoyo, pues confesó que fuequien lo alentó para retomar sus estudios, los cuales tuvo que truncar, cuando era sólo un adolescente, porcomo cantante."Me sentí muypor, pero, sobre todo, en deuda y con toda la familia".