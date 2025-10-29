Cristian Castro revela tenso episodio con su madre Verónica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La relación entre Cristian Castro y su madre ha tenido sus altas y sus bajas, como madre e hijo han vivido momentos tensos y de desacuerdo, pero una versión de violencia persigue al cantante desde hace años, incluso, de ese episodio, se dice que el intérprete de "Azul" habría golpeado a su mamá hasta llevarla al hospital.

El hijo del "Loco" Valdés admitió que sí protagonizó un momento tenso y desagradable con su madre en el pasado, cuando la conductora de 73 años estuvo en desacuerdo con uno de sus matrimonios; públicamente, la Vero habló en su momento de lo mal que le caía Valeria Liberman, con quien Cristian se casó tras divorciarse de Gabriela Bo.

Cristian y Valeria duraron cinco años, se casaron en 2004 y se divorciaron en 2009, tuvieron dos hijos y durante su relación Cristian y Verónica se distanciaron.

Cronología:

2000: Christian y Valeria se conocen mientras él estudia Filosofía y Letras en México.

Agosto 2000: Verónica viaja a Argentina para conocer a la familia de Valeria.

Noviembre 2000: Christian asegura en Chile que tanto él como Valeria decidieron "darse un tiempo" y no se casarían ese año.

Diciembre 2003: Luego de terminar con Valeria, Christian conoce a la paraguaya Gabriela Bo y le propone matrimonio.

8 de marzo 2004: Se realiza la boda entre Christian y Gabriela.

13 de julio 2004: Christian se divorcia de Gabriela.

21 de julio 2004: Un video delata que Christian regresa con Valeria.

2 de agosto 2004: Christian se casa con Valeria en Miami en una boda sin glamour y sin la presencia de Verónica.

29 de septiembre 2004: Verónica declara sobre el segundo matrimonio de Christian: "Feliz no estoy, pero es su vida".

Cristian admite momento violento con su mamá

Cristian Castro reconoció por primera vez que protagonizó un momento tenso y de violencia con su madre Verónica Castro, y aunque no dio nombres, dijo que se trató de un desacuerdo de ella con uno de sus matrimonios, y precisó al noticiero argentino "A24" que no existieron golpes.

"No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo, bueno, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes".

Cristian recalcó que nunca perdió el control como para llegar a los golpes, y destacó lo importante que es su madre para él.

"Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear y menos a mi madre; tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto, mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro, yo soy suyo y ella es mía".

Hace 18 años, cuando Cristian Castro y su madre Verónica Castro se distanciaron, fue porque la actriz no estaba de acuerdo con la decisión de su hijo de casarse con la abogada argentina Valeria Liberman, en entrevista con "People" en enero de 2007, así lo precisó:

"Siento que Christian es una pérdida total. Por eso este dolor tan grande", señaló; agregó entonces que siempre hay gente que te cae bien y gente que te cae mal y gente que no soportas.

"Yo sentí que ella no me soportaba. Además, yo se lo dije (a Valeria) y frente a sus papás, que no había química entre nosotras. Yo hablo claro", afirmó entonces.