logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Empresas usan IA sin evaluación de riesgos en México: estudio

Los riesgos asociados al uso de la Inteligencia Artificial en empresas mexicanas son analizados en un estudio de KPMG

Por El Universal

Octubre 29, 2025 03:35 p.m.
A
Empresas usan IA sin evaluación de riesgos en México: estudio

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas que operan en México avanza, sin embargo, una gran mayoría no cuenta con mecanismos que le permitan evaluar los riesgos derivados de estas tecnologías, de acuerdo con la firma consultora KPMG.

En el estudio "Panorama de la inteligencia artificial en México y Centroamérica 2025, estrategias para acelerar la adopción efectiva" se encontró que en un 38% de los encuestados en México "indican que la evaluación es mínima y principalmente reactiva, apoyada en actores clave".

Mientras que otro 38% dijo que no cuentan con un mecanismo de evaluación, en tanto que un 23% dijo que se planea con base en evaluaciones de riesgos, regulacionales y organizacionales bien definidas y marcos de mitigación actualizados en forma proactiva".

La firma de consultoría dijo que "el nivel de entendimiento, aplicación y marco de implementación de la IA en la región sigue siendo incipiente. En consecuencia, los mecanismos de evaluación de riesgos asociados a esta tecnología también son limitados; no obstante, el hecho de que no se contemplen formalmente no significa que dichos riesgos no existan".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre esos errores o riesgos que se identifican por el uso de la inteligencia artificial están: resultados deficientes, incumplimiento de normativas, pérdida de confianza y disminución de la competitividad.

Por otra parte, está también el riesgo de que se queden rezagadas frente a la competencia, lo que les genera presión para que puedan implementar las herramientas tecnológicas.

De ahí que, muchas firmas no consideran aspectos éticos y corporativos lo que incrementa "exponencialmente el nivel de amenaza".

Por lo anterior, KPGM dijo que es importante "contar con una planeación sólida y marcos de gobernanza específicos para la IA", guiados por especialistas y alineados con la estrategia corporativa; esta es la mejor práctica para prevenir riesgos".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Empresas usan IA sin evaluación de riesgos en México: estudio
Empresas usan IA sin evaluación de riesgos en México: estudio

Empresas usan IA sin evaluación de riesgos en México: estudio

SLP

El Universal

Los riesgos asociados al uso de la Inteligencia Artificial en empresas mexicanas son analizados en un estudio de KPMG

Amazon reduce plantilla y apuesta por inteligencia artificial
Amazon reduce plantilla y apuesta por inteligencia artificial

Amazon reduce plantilla y apuesta por inteligencia artificial

SLP

El Universal

Los despidos forman parte de una estrategia de reorganización interna

Avistan vaquita marina en el Golfo de California durante expedición
Avistan vaquita marina en el Golfo de California durante expedición

Avistan vaquita marina en el Golfo de California durante expedición

SLP

AP

Científicos y activistas avistaron vaquita marina en el Golfo de California durante jornada de observación.

Elon Musk desafía a Wikipedia con el lanzamiento de Grokipedia
Elon Musk desafía a Wikipedia con el lanzamiento de Grokipedia

Elon Musk desafía a Wikipedia con el lanzamiento de Grokipedia

SLP

AP

Grokipedia, la enciclopedia de Elon Musk, busca posicionarse como rival de Wikipedia en la red, generando controversia en el mundo digital.