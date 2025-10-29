Empresas usan IA sin evaluación de riesgos en México: estudio

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas que operan en México avanza, sin embargo, una gran mayoría no cuenta con mecanismos que le permitan evaluar los riesgos derivados de estas tecnologías, de acuerdo con la firma consultora KPMG.

En el estudio "Panorama de la inteligencia artificial en México y Centroamérica 2025, estrategias para acelerar la adopción efectiva" se encontró que en un 38% de los encuestados en México "indican que la evaluación es mínima y principalmente reactiva, apoyada en actores clave".

Mientras que otro 38% dijo que no cuentan con un mecanismo de evaluación, en tanto que un 23% dijo que se planea con base en evaluaciones de riesgos, regulacionales y organizacionales bien definidas y marcos de mitigación actualizados en forma proactiva".

La firma de consultoría dijo que "el nivel de entendimiento, aplicación y marco de implementación de la IA en la región sigue siendo incipiente. En consecuencia, los mecanismos de evaluación de riesgos asociados a esta tecnología también son limitados; no obstante, el hecho de que no se contemplen formalmente no significa que dichos riesgos no existan".

Entre esos errores o riesgos que se identifican por el uso de la inteligencia artificial están: resultados deficientes, incumplimiento de normativas, pérdida de confianza y disminución de la competitividad.

Por otra parte, está también el riesgo de que se queden rezagadas frente a la competencia, lo que les genera presión para que puedan implementar las herramientas tecnológicas.

De ahí que, muchas firmas no consideran aspectos éticos y corporativos lo que incrementa "exponencialmente el nivel de amenaza".

Por lo anterior, KPGM dijo que es importante "contar con una planeación sólida y marcos de gobernanza específicos para la IA", guiados por especialistas y alineados con la estrategia corporativa; esta es la mejor práctica para prevenir riesgos".