logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar

El músico Cruz Martínez enfrenta cargos por violencia familiar contra su exesposa Alicia Villarreal

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 01:07 p.m.
A
Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- En una audiencia celebrada recientemente, el músico y productor Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa, la cantante Alicia Villarreal.

La fiscal Diana Leticia Escobar Rocha confirmó la resolución judicial que establece un plazo de investigación complementaria de dos meses para el caso.

Durante la misma audiencia, se impusieron diversas medidas cautelares para proteger a la víctima. Entre ellas figuran la prohibición para Martínez de acercarse a Alicia Villarreal, así como la restricción para acercarse a los lugares que ella frecuente. Además, el acusado deberá presentarse periódicamente, con una frecuencia quincenal, ante las autoridades correspondientes.

Los asesores jurídicos Ulrich Richter y Agustín Liñán han sido los encargados de señalar dicha información, que surge en un contexto donde la denuncia de Alicia Villarreal ha levantado una fuerte atención mediática y social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este proceso forma parte de un conjunto de acciones legales que buscan garantizar la seguridad y justicia para la cantante, quien ha hecho pública la situación de violencia sufrida durante su relación con Martínez.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal duraron juntos más de 20 años, tienen dos hijos en común, y tras darse a conocer el proceso de divorcio entre ellos, la cantante de regional mexicano hizo pública su relación sentimental con Cibad Hernández, un creador de contenido e influencer menor que ella 12 años, y con quien ha dicho la artista, se encuentra muy feliz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar
Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar

SLP

El Universal

El músico Cruz Martínez enfrenta cargos por violencia familiar contra su exesposa Alicia Villarreal

Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza
Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza

Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza

SLP

El Universal

La coronación en Miss Universo 2025 promete emociones intensas y momentos inolvidables en la búsqueda de la mujer más bella del planeta.

Mexicana deslumbra en Miss Universo con traje inspirado en Xochiquetzal
Mexicana deslumbra en Miss Universo con traje inspirado en Xochiquetzal

Mexicana deslumbra en Miss Universo con traje inspirado en Xochiquetzal

SLP

El Universal

La mexicana destacó en la preliminar con un diseño cargado de simbolismo mexica

Brandon Peniche y Kristal Cid dan la bienvenida a Gia, su bebé arcoíris
Brandon Peniche y Kristal Cid dan la bienvenida a Gia, su bebé arcoíris

Brandon Peniche y Kristal Cid dan la bienvenida a Gia, su bebé arcoíris

SLP

El Universal

Tras una dolorosa pérdida, la pareja celebra la llegada de su tercera hija, quien llega a completar a la familia integrada por Alessia y Bosco