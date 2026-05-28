CUMPLE 40 AÑOS

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TOKIO,. "Dragon Quest´, la mítica saga japonesa de rol, celebra este miércoles cuarenta años tras más de 100 millones de copias vendidas, que conforman una franquicia que llegó a colapsar calles, vaciar aulas y que obligó a sus creadores a lanzar sus entregas en fin de semana para no ´paralizar´ el país.

El videojuego, creado en 1986 por Yuji Horii para Enix (hoy Square Enix), nació en la famosa consola NES de Nintendo con el tópico del héroe, la princesa secuestrada en apuros y los enemigos en el camino.

Cuatro décadas después, esa misma idea sigue siendo su seña de identidad, en un género donde otros competidores han multiplicado narrativas, mecánicas y personajes hasta el desgaste.

La saga despegó rápido en el mercado asiático. Los dos primeros títulos acumularon millones de unidades vendidas, y Dragon Quest III, lanzado en 1988, batió récords aún más rápido, con un millón de copias en su primer día en el mercado.

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"Los lanzamientos eran una locura, había filas de gente desde días anteriores esperando a poder jugarlo", describe a EFE Taka, un japonés de 39 años que recuerda cómo su hermano mayor fue una de las miles de personas que hicieron fila para hacerse con la tercera entrega.

Las colas ante las tiendas comenzaban la noche anterior, los estudiantes faltaban a clase, y el Ministerio de Educación del país acabó por pedir a los estudiantes que no faltaran a clase para comprar el videojuego.

La compañía también optó por tomar cartas en el asunto, trasladando a partir de entonces sus lanzamientos a los fines de semana para evitar el absentismo laboral y escolar que muchas veces provocaban sus entregas.

"Se registraron un total de 392 incidentes de menores en todo el país tras faltar a sus clases por el lanzamiento de este videojuego", narraba un presentador de televisión de la época, ante un lanzamiento que acumuló filas de cerca de 10.000 personas en el barrio capitalino de Ikebukuro.

Detrás del éxito había tres nombres: Yuji Horii, artífice de la narrativa y diseño del juego; Akira Toriyama, el creador del legendario manga Dragon Ball y diseñador de personajes de la saga; y Koichi Sugiyama, compositor de la música de la franquicia hasta su fallecimiento en 2021.