Tom Hanks celebra 70 años con una carrera destacada en Hollywood

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Tom Hanks ha sobrevivido en una isla desierta, viajado al espacio, luchado en la Segunda Guerra Mundial y cobrado vida como un juguete. Esa versatilidad es la que lo ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de Hollywood.

Este jueves, el actor celebra 70 años de vida con una trayectoria que muy pocos pueden igualar. Ganador de dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y protagonista de algunas de las películas más exitosas de las últimas décadas.

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Pero más allá de los premios y la taquilla, su legado está en los personajes que interpretó y que hoy en día siguen formando parte de la cultura popular. A propósito de su cumpleaños, repasamos algunas de las películas imprescindibles de una filmografía que sigue conquistando a nuevas generaciones."Big" (1988). Hanks conquistó al público con esta comedia fantástica en la que interpreta a Josh Baskin, un niño de 12 años que despierta convertido en adulto tras pedir un deseo. La cinta le valió su primera nominación al Oscar y demostró el carisma que marcaría el resto de su carrera."Philadelphia" (1993). La historia del abogado Andrew Beckett, despedido tras contraer VIH, representó un antes y un después para Hanks. Su interpretación ayudó a visibilizar una enfermedad que aún era objeto de estigmas y le otorgó el primer Oscar de su carrera como Mejor Actor."Forrest Gump" (1994). Pocas películas han dejado una huella tan profunda en la historia del cine como esta. Como Forrest Gump, Hanks dio vida a un hombre con discapacidad intelectual, pero que, casi sin proponérselo, termina siendo testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos. El papel le dio su segundo galardón de La Academia y lo consolidó como uno de los mejores actores de la época."Apolo 13" (1995). Basada en la fallida misión espacial de la NASA, la cinta recrea la lucha de tres astronautas por regresar sanos y salvos a la Tierra. Hanks interpreta al comandante Jim Lovell en una de las películas más aclamadas de los años 90."Toy Story" (1995-2019). Aunque nunca aparece frente a la cámara, el actor dio voz a Woody, el vaquero protagonista de una de la historia. La historia de juguetes que cobran vida cuando sus niños no los ven se convirtió en un éxito en taquilla y, hasta el día de hoy y con cinco entregas, sigue marcando generaciones."Rescatando al soldado Ryan" (1998). Bajo la dirección de Steven Spielberg, el actor interpreta al capitán John Miller, el líder de un grupo de soldados enviado a rescatar a un paracaidista durante la Segunda Guerra Mundial. Su realismo y la crudeza de sus escenas la mantienen entre las mejores películas bélicas."Milagros inesperados" (1999). Nominada a cuatro premios de La Academia, en esta cinta da vida a Paul Edgecomb, un guardia penitenciario que presencia hechos extraordinarios tras la llegada de un preso con un misterioso don. Es una historia que combina drama, fantasía y reflexiones sobre la justicia y la compasión."Náufrago" (2000). Aquí conocemos a Chuck Noland, un ejecutivo queda varado en una isla desierta tras sobrevivir a un accidente aéreo. Gracias a su transformación física y emocional, esta cinta se convirtió en una de las más memorables de toda su carrera."Atrápame si puedes" (2002). En esta cinta Hanks se enfrenta a Leonardo DiCaprio en un entretenido juego del gato y el ratón. Mientras DiCaprio interpreta al joven estafador Frank Abagnale Jr., Hanks da vida al agente del FBI que dedica años a perseguirlo."Capitán Phillips" (2013). Inspirada en hechos reales, narra el secuestro del carguero Maersk Alabama por piratas somalíes. Hanks ofrece una actuación llena de matice y que ha sido considerada por la crítica como una de las mejores de su trayectoria.