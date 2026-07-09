¿A QUÉ LE TEMEN?

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En relación con el asunto de los despachos extranjeros especializados en cabildeo judicial y estrategia política contratados por el gobierno del estado, supuestamente para promover inversiones, personas de absoluta confianza nos hicieron llegar un documento que aborda el tema con gran conocimiento. Su origen es confidencial, pero su dominio de la materia y su lenguaje muy cuidado, permiten suponer que se produjo en alguna oficina diplomática o en una consultoría de alto nivel.

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Para ahorrar el incordio de las comillas, todo lo que sigue es el texto referido, al que hemos suprimido partes no sustantivas para poderlo acomodar en el espacio disponible. Al final indicaremos la conclusión de la cita. Todos los énfasis son nuestros. Inicia la cita:

La verificación en la base de datos de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia demuestra que se abrieron dos expedientes registrales independientes pero concurrentes para dar cumplimiento a las leyes de transparencia y cabildeo de los Estados Unidos. El primero corresponde a la empresa Drake Ventures, LLC, bajo el número de registro 7742, cuyo control accionario y operativo pertenece en un 50% a Roger Stone y en el otro 50% a su esposa, Nydia Stone. El segundo expediente corresponde a la firma London Global Strategies, registrada bajo el número 7736, representada por su Directora Ejecutiva y fundadora, Diana Nicole London.

El desglose documental del Departamento de Justicia confirma que el erario del estado de San Luis Potosí transfirió un presupuesto conjunto de $750,000.00 USD (aproximadamente 15 millones de pesos mexicanos) a estas dos firmas basadas en el estado de Florida, con el objeto formal de asesorar y representar a la entidad en materia de comercio exterior y desarrollo económico ante funcionarios del gobierno estadounidense. El contrato de Drake Ventures, firmado por Roger Stone el 8 de junio de 2026 y por Mario García Valdez el 10 de junio de 2026, estipula que los fondos deben ser transferidos mediante transferencia bancaria directa sin necesidad de facturación previa, quedando los honorarios totalmente devengados desde el momento de la firma.

Perfil Político y Profesional de los Cabilderos Contratados.

La elección de estos dos consultores por parte de una administración estatal mexicana resulta inusual si se analiza bajo criterios estrictamente comerciales, dado que ninguno de los dos cuenta con trayectoria previa en relaciones bilaterales con México, gestión de aduanas, facilitación del comercio bajo el T-MEC o atracción de manufactura automotriz e industrial. Su verdadero valor radica en su acceso a las redes de influencia de carácter informal dentro del Partido Republicano y de la administración de Donald Trump.

Roger J. Stone, Jr. y Drake Ventures, LLC

Roger Stone, de 73 años, es un veterano estratega de campañas políticas y operaciones de comunicación no convencionales, conocido históricamente como un provocador político y autodenominado practicante de las "artes oscuras" de la política estadounidense. Formado políticamente en la administración de Richard Nixon durante el escándalo de Watergate, Stone cofundó en 1980 la célebre firma de cabildeo Black, Manafort, Stone and Kelly (BMSK), junto a Paul Manafort, Charles Black y, posteriormente, Peter G. Kelly y Lee Atwater.

Durante su trayectoria, Drake Ventures y sus firmas asociadas han operado en el sector del cabildeo nacional e internacional con un enfoque marcado en situaciones de alta controversia. Recientemente, Stone gestionó una campaña de cabildeo de $600,000.00 USD a favor del empresario de bitcoin Roger Ver, orientada a conseguir un indulto presidencial por parte de la Casa Blanca. Stone ha expandido su actividad a través de la firma Arsenal Government and Public Affairs Group, promoviendo intereses de seguridad y comercio para el gobierno de Somalia por una retribución anual de $528,000.00 USD, y asesorando paralelamente la campaña presidencial del empresario keniano Jimi Wanjigi para los comicios de 2027.

Diana Nicole London y London Global Strategies

Diana Nicole London, nacida en 1986, es una operadora política de orientación conservadora que cuenta con experiencia previa como asistente en el equipo legislativo del representante Matt Gaetz en 2019, y como Directora de Comunicación y Secretaria de Prensa del representante Lloyd Smucker entre 2019 y 2020. London es licenciada en Comunicaciones por el Boyce College (2010) y cuenta con una maestría en Liderazgo del Southern Baptist Theological Seminary (2011). En septiembre de 2024, fundó la firma Ford & London Global Strategies LLC en Winter Park, Florida, junto a Gavin Ford, antes de reestructurar sus actividades bajo la marca London Global Strategies.

La relación operativa entre Diana London y Roger Stone no es un fenómeno nuevo para el Departamento de Justicia estadounidense. Ambos consultores colaboraron estrechamente en el último trimestre de 2025 bajo el registro de la firma DCI Group, representando los intereses del gobierno de Nigeria encabezado por el presidente Bola Tinubu. Una campaña valorada en un presupuesto anual estimado de $9 millones de dólares en la que Stone actuó como asesor principal de DCI Group y London operó como agente registrada bajo la estructura de Aster Legal. La contratación simultánea de ambas firmas por parte de San Luis Potosí en junio de 2026 representa la réplica de este binomio operativo de cabildeo político.

El Eje de Influencia Judicial y la "Maquinaria de Clemencia" de Stone

El elemento que permite comprender la lógica de esta contratación no se encuentra en el ámbito del fomento industrial, sino en la capacidad probada de Roger Stone para intervenir ante el Ejecutivo estadounidense en favor de individuos con severas dificultades judiciales en el sistema federal de ese país. Stone ha consolidado una reputación como uno de los intermediarios más eficaces para gestionar reducciones de condena o indultos presidenciales directos, un factor de alta relevancia para gobiernos extranjeros expuestos a investigaciones de agencias federales estadounidenses.

El precedente más relevante y directo de esta capacidad de intermediación ocurrió con la campaña en favor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Hernández, quien fue extraditado a los Estados Unidos en 2022 por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego, fue hallado culpable en marzo de 2024 de participar en una gigantesca conspiración destinada a facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína a territorio estadounidense, recibiendo una condena de 45 años de prisión en junio de ese año. A pesar de la gravedad de la sentencia y de la firme postura oficial contra el narcotráfico internacional, Roger Stone desempeñó un papel crucial en la obtención de su libertad.

Esta demostración de influencia no institucional posicionó a Roger Stone como un operador prioritario para actores internacionales que enfrentan el riesgo de investigaciones por parte del Departamento de Justicia o de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Clientes Internacionales y el Legado Histórico de Cabildeo de BMSK

La diversificación internacional de la práctica de cabildeo de Roger Stone no constituye una anomalía en su carrera, sino el retorno al modelo operativo que ayudó a crear en la década de 1980 con la firma Black, Manafort, Stone and Kelly (BMSK). En aquel periodo de la Guerra Fría, la firma fue apodada informalmente por analistas de Washington como "El Cabildo de los Torturadores", debido a su disposición para representar a dictadores y gobiernos autoritarios que requerían limpiar su imagen ante el Congreso de los Estados Unidos a cambio de contratos de cientos de miles de dólares anuales.

Este patrón de comportamiento profesional evidencia que las firmas de Roger Stone y Diana London están especializadas en la inserción de narrativas de conveniencia geopolítica y en la neutralización de presiones diplomáticas, judiciales o reputacionales complejas ante el gobierno estadounidense.

Implicaciones de Segundo y Tercer Orden para San Luis Potosí

La confirmación documental del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la contratación de Roger Stone y Diana London por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí permite inferir motivaciones políticas y de gestión de riesgos que exceden con creces el fomento de la inversión extranjera directa:

Desalineación del Perfil Técnico y Especialización Comercial.

La justificación formal del contrato —asesorar en comercio internacional e interactuar con funcionarios estadounidenses para atraer inversiones— carece de correspondencia con el historial y la especialización de los contratistas. El perfil de los consultores se centra en la intermediación política no oficial y en la gestión de crisis ante acusaciones federales. De este modo, la estructura del contrato bajo el rubro de relaciones públicas y desarrollo económico cumple una función estrictamente administrativa para canalizar la erogación de fondos públicos de manera legal bajo la legislación FARA, mientras que la expectativa real del gobierno potosino se orienta hacia la obtención de un canal de comunicación directo y discrecional con la Casa Blanca y los sectores de influencia del Partido Republicano.

Cobertura Política ante Investigaciones de Seguridad e Inteligencia

La formalización de los registros FARA se produjo en una coyuntura delicada para la clase política mexicana, marcada por revelaciones de prensa en medios de alta influencia como The New York Times, que apuntaban al desarrollo de investigaciones en curso por parte de agencias de inteligencia y procuración de justicia de los Estados Unidos sobre supuestas vinculaciones entre cárteles de la droga y gobernantes estatales en México. Al contratar a los mismos operadores capaces de revertir una condena de 45 años por narcotráfico contra un jefe de Estado extranjero, la administración estatal potosina, encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo, adquiere una póliza de seguro político ante eventuales requerimientos judiciales o campañas de filtración de información en Washington.

Gestión de Narrativas Subnacionales e Inmunidad Reputacional.

La contratación de Diana London, con un historial de posicionamiento de narrativas en medios de comunicación conservadores como Newsmax y de defensa de gobiernos extranjeros bajo fuerte escrutinio internacional, proporciona al gobierno de San Luis Potosí una capacidad de respuesta inmediata para mitigar cualquier daño reputacional en los Estados Unidos. La cláusula del contrato de Drake Ventures que otorga a San Luis Potosí la facultad de modificar de forma unilateral el objeto y la naturaleza del asesoramiento confirma que la entidad buscaba un instrumento de representación flexible y adaptable a crisis imprevistas de seguridad o diplomacia, más que un plan estructurado de desarrollo comercial a largo plazo.

Desintermediación Diplomática y Transaccionalidad Bilateral.

Este suceso ilustra la creciente tendencia de las administraciones subnacionales (estatales) en México a desconfiar de las vías consulares ordinarias representadas por la Cancillería mexicana (SRE). Al percibir una vulnerabilidad política o de seguridad nacional frente a los Estados Unidos, los gobernadores optan por establecer estructuras de diplomacia paralela y transaccional mediante el uso de intermediarios con acceso privilegiado al entorno del presidente estadounidense. El costo de $750,000.00 USD anuales se asume no como un gasto de promoción industrial convencional, sino como un costo operativo necesario para asegurar el acceso a una red de protección política informal en la capital del país vecino.

Conclusiones

Los registros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirman de manera irrefutable que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí contrató los servicios de cabildeo e influencia política de Roger Stone y Diana Nicole London en junio de 2026, comprometiendo un gasto de $750,000.00 USD repartido equitativamente entre las firmas Drake Ventures, LLC y London Global Strategies.

La aparente desconexión entre el objeto comercial declarado en los contratos y la trayectoria de los consultores, sumada a la capacidad demostrada de Roger Stone para gestionar indultos presidenciales ante el Ejecutivo estadounidense, permite concluir que esta contratación responde a una estrategia de blindaje político y diplomacia informal de carácter preventivo, diseñada para asegurar canales de acceso directo a la Casa Blanca en un contexto de creciente escrutinio estadounidense sobre la política subnacional en México. (fin de la cita).

O sea: lo de la promoción de inversiones es puro cuento. Además, no hay que descartar la posibilidad de asesoría político-electoral en campaña. Asesoría especializada en juego sucio.

Hasta el próximo jueves.