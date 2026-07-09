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Demanda penal contra el Alcalde y Cabildo de Valles

Por omisión en el pago de un laudo laboral

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Demanda penal contra el Alcalde y Cabildo de Valles
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      CIUDAD VALLES.- Denuncian penalmente al alcalde David Medina Salazar y al Cabildo por no pagar un laudo ganado en el 2024 y del que han recibido cuatro notificaciones a partir de ese año y nada han pagado como lo ordenó un Tribunal.

      José Alejandro Huerta M. fue despedido en 2017 del Ayuntamiento sin una justificación, de acuerdo con su testimonio y demandó laboralmente al Gobierno municipal, obteniendo el laudo en 2024.

      Aunque el Tribunal ha notificado en cuatro ocasiones a la Sindicatura, al alcalde y al Cabildo, han sido omisos en el pago y por eso procedió a denunciar penalmente a los actores políticos, con número de expediente 03021/26.

      El afectado y su representante legal dijeron que darán vista de esta denuncia al Congreso del Estado, por ser la autoridad superior al Ayuntamiento y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), con la finalidad de que se les suspendan sus derechos electorales, debido a la omisión en el pago del laudo.

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