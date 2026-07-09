¡EXITOSOS!

Un grupo de jóvenes compartieron su felicidad, orgullo y satisfacción, al finalizar con éxito sus estudios de carreras profesionales en el Tec de Monterrey.

Ellos, conforman la generación Junio 2026.

Participaron en una ceremonia de graduación en la misma institución académica.

Los egresados recibieron sus títulos profesionales.

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Con ellos, sus papás, a quienes, agradecieron su presencia y apoyo incondicional en esta etapa de sus vidas.

Al finalizar la entrega de documentos, los egresados compartieron el logro obtenido con sus seres queridos, compañeros y amigos.

Ahora, se enfrentan a nuevos retos.

¡A triunfar!