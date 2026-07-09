Fallece policía estatal en desigual choque carretero

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RAYÓN.- Un policía que acababa de salir de servicio perdió la vida en un percance vial, sobre la autopista Rayón-Ciudad Valles.

El infortunado respondía en vida al nombre de Helios Hiram Castañeda. Tenía aproximadamente 23 años de edad y era originario del municipio de Tampamolón.

Este miércoles, luego de concluir su jornada laboral, abordó su motocicleta particular y emprendió el camino de regreso a su lugar de origen.

Sin embargo, cuando llegó al kilómetro 3 de la carretera de cuota, cerca de la caseta de cobro del municipio de Rayón, chocó contra una camioneta Ford Explorer color negro.

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El incidente fue reportado a los cuerpos de emergencia, por lo que acudieron socorristas y elementos policiacos; sin embargo, encontraron al motociclista sin signos vitales.

No se dio a conocer información sobre el conductor de la camioneta. La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.