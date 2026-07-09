México anuncia denuncias penales en EEUU por la muerte de migrantes en custodia o en redadas de ICE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México anunció el jueves que presentará denuncias en Estados Unidos para que se investigue penalmente la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a los que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró "homicidios".

"Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo", dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, durante la conferencia presidencial matutina.

Agregó que las denuncias se interpondrán tanto en fiscalías estatales como ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos e irán acompañadas de acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención para que cesen las violaciones a los derechos humanos en esos lugares.

La presidenta Sheinbaum explicó que México decidió elevar el tono de sus quejas después de que esta semana un agente de ICE mató en Houston, Texas, a Lorenzo Salgado Araujo y por eso se va a presentar una denuncia formal "por lo que consideramos que son homicidios y en los otros casos por violación a los derechos humanos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque no podemos ser omisos" ante la muerte de mexicanos "cuyo único delito es trabajar en los Estados Unidos de manera honesta", dijo Sheinbaum.

Salgado Araujo era un hombre sin antecedentes penales que vivía en el país desde hace décadas y transportaba a una cuadrilla a una construcción cuando le dispararon. La familia exigió una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, bajo cuyo cargo está ICE, los agentes iban tras él porque vivía en el país sin permiso legal. Salgado Araujo , agregó el Departamento, fue baleado después de ignorar órdenes e intentar embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia.

En lo que va de la segunda administración de Donald Trump, México tiene registrada la muerte de 14 de mexicanos bajo custodia de ICE y tres en operativos de esa dependencia.

Hasta ahora el gobierno mexicano había acompañado a las familias de las víctimas, enviado notas diplomáticas a Washington exigiendo investigaciones y elevado el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También había pedido a los cónsules que visitaran periódicamente los centros de detención donde había connacionales recluidos para ver las condiciones en las que estaban e incluso se quejó con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Si procede investigar las muertes de mexicanos como delitos penales será algo que tendrán que determinar las autoridades estadounidenses pero, en cualquiera de los casos, la acción mexicana supone una escalada en las ya complicadas relaciones entre México y la administración Trump, que tiene numerosos flancos abiertos en temas de seguridad y lucha contra los cárteles y también en asuntos económicos.