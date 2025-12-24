Daniel Curtis Lee busca a Tylor Chase para brindarle ayuda

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- Daniel Curtis Lee, el actor que dio vida a Cookie en "El manual de supervivencia escolar de Ned", fue en búsqueda de Tylor Chase, su excompañero de reparto que en la actualidad se encuentra en situación de calle, para invitarlo a comer, compartir una extendida conversación y alojarlo en una habitación de hotel a pocas horas de la Nochebuena.

La circunstancia en que se encuentra Chase, que interpretó a Martin Qwerly en el programa de Nickelodeon, ha conmovido a miles de fanáticos, pero también a sus propios excompañeros que han acudido en su búsqueda para extenderle su ayuda.

Antes de Curtis Lee, la exestrella adolescente Shaun Weiss mostró su apoyo a Tylor quien, según reportan las autoridades se ha negado a recibir ayuda, sin embargo, algunos de los que actores que trabajaron con él en el pasado no se rinden.

Daniel tuvo su primer acercamiento con Tylor este martes, como mostró a través de su cuenta de Instagram. El actor de 34 años viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, ambas ciudades ubicadas en California, para reunirse con su excompañero, quien hace 14 años participó en su último proyecto relacionado a la actuación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras encontrar a Tylor y sostener una rápida conversación con un oficial, almorzaron de una pizzería y, posteriormente, viajaron en el automóvil del actor hasta un hotel en donde Chase pasaría la noche.

De hecho, mientras se encontraban comiendo, Daniel se puso en contacto con Devon Werkheiser, quien daba vida a Ned en el show, para que este pudiera hablar con Tylor.

"Cookie" publicó otro post en donde pedía a sus seguidores ayuda para encontrar un centro de rehabilitación que aceptase a Tylor; aunado a esto, expresó que tiene la intención de buscar un acesor financiero que lo ayude a crear un fideicomiso, donde los fondos recaudados, sean dirigidos a la recuperación de Chase.

"Queremos hacer esto de la manera correcta: seguro, estructurado y solidario, enviando amor a todos los fans de Ned que han contactado con amabilidad y apoyo para él. Realmente significa mucho", escribió el actor.

A su vez, sus seguidores le han mostrado respeto y admiración por su actuar: "Realmente amable de tu parte que estés tratando de cuidar de él". "Eres un gran amigo, feliz Navidad". "Eso es tan amable e increíble de tu parte Daniel, realmente impresionante, muy triste también por lo que Tylor ha pasado y pasando, espero que reciba la ayuda y todo lo que necesita".