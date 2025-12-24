Así se celebraba la Navidad en el México del siglo XX

Las recomendaciones de regalos navideños inundaban las páginas del periódico EL UNIVERSAL, cámaras fotográficas, máquinas de escribir, teléfonos y televisiones figuraron entre las opciones de obsequios para la época, el menú navideño en restaurantes y patios ubicados en el Centro Histórico también se ofrecían en este diario; a la par, en Nochebuena y en Navidad, las carteleras en cines y teatros tenían la oferta de estrenos especiales y cine para los niños.

El 24 de diciembre de 1943, en el cine Insurgentes, ubicado en la colonia Juárez, se proyectó en tres horarios diferentes la aclamada película protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín llamada "Una carta de amor", recién estrenada en el cine Palacio Chino, una historia de amor y elegancia que se remonta a la ocupación francesa en México.

"Aclamada como la más emotiva y suntuosa de las películas mexicanas. El cine Insurgente la presenta en su fecha de Navidad como una distinción a su querido público", se lee en el promocional.

En el cine Alameda se anunciaron matinés especiales de fin de año y un espectáculo encabezado por la argentina, reina del tango Amanda Ledesma y rifas con premios como un viaje a Acapulco, un tren eléctrico, patines, muñecas y loterías.

En el Toreo de la Condesa, lugar en el que se realizaron corridas de toros y espectáculos, Mario Moreno "Cantinflas", el maestro del toreo cómico, y "El Charro Cantor" Jorge Negrete, encabezaron un festival a beneficio de la Navidad de los hijos de policías y bomberos. Roberto Soto, Manuel Medel, Rafael Baledón y Rafael Banquells conformaron el espectáculo anunciado en este diario con bombo y platillo.

"Partirá plaza montado y equipado a la mexicana con su escolta de rancheros el as del cine nacional Jorge Negrete", se lee en la amplia cartelera del evento que se llevó a cabo el 25 de diciembre de 1945.

El 25 de diciembre de 1948 hubo lucha libre en la Arena México, "La Catedral de la Lucha Libre", ubicada en la colonia Doctores, la función se hizo a beneficio del niño pobre. El espectáculo comenzó a las 5 de la tarde con una amplia variedad de luchadores en acción y precios populares.

En el cine Bucareli, antes ubicado en la elegante avenida Bucareli, en el centro de la Ciudad de México, el 25 de diciembre de 1949 se reestrenó la película de Disney "Pinocho", que cuenta la historia de una marioneta de madera creada por el carpintero Geppetto que cobra vida, buscando convertirse en un niño de verdad.

"Por fin la película que chicos y grandes querían volver a ver. Nuestro regalo de Navidad", se lee en el promocional encabezado por la marioneta.

En 1951, en el teatro Metropólitan, se proyectó la película española "La corona negra" protagonizada por la actriz y diva de la Época de Oro del cine mexicano María Félix, mientras que en el Real Cinema ubicado entonces en las calles de Balderas y Colón, hoy, orillas de la Alameda Central, se proyectó "Blancanieves y los siete enanos", el primer largometraje animado de Walt Disney, basado en el cuento de los hermanos Grimm.

"La película de Navidad, Año Nuevo y Reyes para que usted y sus niños se diviertan con las fantásticas aventuras de los siete enanitos al salvar a Blancanieves de las garras de su malvada madrastra", se leía en la invitación para que el público asistiera al cine en la Noche Buena.

En el cine Prado ubicado en la Avenida Juárez, dentro del famoso Hotel del Prado frente a la Alameda Central en la Ciudad de México, se proyectó la película "Alicia en el país de las maravillas", protagonizada por la actriz inglesa Carol March y por los muñecos de Lou Bunin un titiritero y pionero estadounidense de la animación stop-motion; la cinta tardó 15 años en ser filmada.

En escenarios de moda y populares como el Margo, ubicado en la colonia Guerrero, se presentaron María Victoria y Lola Beltrán en funciones de tarde de regalo al 2X1, era el 24 de diciembre de 1954. En diciembre de 1959 se anunció "La posada de Malgesto" como un evento imperdible en el Teatro Follies Bergere, localizado cerca de la Plaza Garibaldi, fue un show encabezado por el conductor Paco Malgesto y los cómicos Manuel "El loco" Valdés y Palillo, papá de la actriz Ana Martín.

El 24 de diciembre de 1963 la cartelera del Teatro Blanquita deseaba al lector una feliz navidad y se anunciaba una gran función de Nochebuena que incluía la presencia de José Alfredo Jiménez llamado "el primer compositor folclórico de América", el actor Fernando Soto "Mantequilla" en la parte humorística y la voz de Sonia López y María Luisa Landín, la llamada "Reina del bolero"; completaba el cartel Lucha Villa, cantante y actriz mexicana que como intérprete se especializó en los géneros de ranchero y mariachi.

En 1964 en este mismo recinto se presentó Pérez Prado el "Rey del Mambo", quien puso a bailar a la escultural Yolanda Yvonne Montes Farrington, mejor conocida como Tongolele, una bailarina exótica y vedette mexicoestadounidense que deleitó al público aquella Navidad irrepetible, hace 61 años.