Demi Lovato cancela fechas de su gira por salud

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Hace apenas unos días,

se mostraba emocionada por el inicio de su gira en Estados Unidos, pero ahora sorprendió a sus fans al anunciar la cancelación de varias fechas, debido a que

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En unpublicado en sueste 10 de febrero, la intérprete de "Camp Rock" explicó que, mientras se preparaba para los conciertos, se dio cuenta de que se estabade lo posible:"Paray asegurarme de poder darlo todo, necesito más tiempo para", escribió.Lovato añadió que, en última instancia, adaptaría su horario para incluiry así poderde manera adecuada.Como resultado, Demi no se presentará en, Nashville, Atlanta, Las Vegas y. "Me entristece decirles que ya no podré verlos. Lo siento mucho por aquellos que planeaban estar allí", expresó en su mensaje.La únicaes, que ahorael 13 de abril. "Espero ver muchas de sus caras cantando conmigo. Gracias por su apoyo siempre. Los quiero", concluyó.Las personas que compraron boletos para los espectáculos cancelados a través derecibirán el reembolso automáticamente, mientras que los boletos para la fecha enseguirán siendo válidos para la nueva fecha.Originalmente, laen, Carolina del Norte, en abril y continuaría por, Atlanta, hasta finalizar el 25 de mayo en Houston, Texas.planeatrasdeLa gira norteamericana, que promociona sude estudio, coincide con un momento de su vida en el que Demi se siente orgullosa de su carrera y de los logros personales que ha alcanzado.La cantante ha enfrentado unmarcado pory recaídas. En 2018 sufrió unacon fentanilo y también tuvo problemas con alcohol y otras drogas.A través de un, Demi compartió públicamente suy su compromiso con mantener laLovato finalmente logróy retomar su carrera, cosechando éxitos musicales y encontrando el amor junto a Jordan "Jutes" Lutes, con quien seen. La pareja se conoció en enero de 2022 durante la producción del álbumy, tras casi dos años de noviazgo, Lutes le propuso matrimonio en diciembre de 2023.