Desmienten ataque contra familia Aguilar

El incidente no fue directo en Zacatecas, confirmó la autoridad federal

Por El Universal

Febrero 13, 2026 09:48 a.m.
A
Tras las versiones sobre un ataque a miembros de la familia del cantante Pepe Aguilar, en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se trató de un ataque directo, sino que ellos "iban pasando" por un punto donde había un operativo.

Sheinbaum aclara detalles del incidente

"Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron atacados, no tenía que ver con ellos, ellos afortunadamente están bien. Desde el momento que ocurrió", explicó.

"No es un ataque a ellos ni mucho menos", precisó la titular del Ejecutivo federal.

Contexto y versiones previas

Ayer, distintas versiones apuntaban a un ataque en contra de la familia Aguilar.

El incidente no fue directo en Zacatecas, confirmó la autoridad federal

