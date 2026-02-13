Chivas y América se juegan más que el orgullo en el Clásico Nacional

Es semana de Clásico Nacional en el futbol mexicano, Chivas recibe al América en el Estadio Akron. Será un encuentro muy disputado, pues Chivas querrá demostrar porque es el líder del certamen, mientras que el América necesita seguir sumando de a tres, además, buscará cortar la excelente racha del conjunto dirigido por Gabriel Milito y dar un golpe de autoridad sobre la mesa.

Mucho se habla de que el Guadalajara está invicto gracias a que los rivales que le han tocado no son de jerarquía, por ende, el encuentro ante "Las Águilas" del América será decisivo para confirmar su impresionante invicto o, al contrario, serán evidenciados. De igual manera, es un clásico, ambas escuadras lo saben y van a salir a demostrar y a ganarlo, sin embargo, el presente de ambos equipos jugará un papel fundamental en el desarrollo del encuentro.

Para el rebaño, a pesar de que nadie puede quitarles el liderato de momento, saben que ganar el encuentro ante los del Nido equivaldría a un envión anímico muy importante y eventualmente seguirían aumentando la diferencia de puntos entre la primera posición y la segunda. De momento Chivas tiene 5 puntos de ventaja sobre Tigres, el segundo de la porcentual.

Los de Coapa tienen un plantel completamente renovado, hay que recordar que en las últimas semanas salieron de la institución jugadores como Alvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, pero también tuvieron incorporaciones, se trata de Raphael Veiga, Vinicius Limas y Thiago Espinosa, jugadores que seguramente tendrán espacio para mostrar todo su potencial y aporte a la institución.

La afición del rebaño tiene la ilusión a tope, saben que de ganarle al "odiado rival" están para grandes cosas en el Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, un partido muy peleado se avecina.

Chivas vs América

Estadio: Akron

Hora: 9:07 pm

Transmisión: Prime Video