"La historia del sonido": un amor que no promete eternidad

El cine suele idealizar las relaciones amorosas con finales felices, pero no todas las historias están destinadas a perdurar. Esa es la premisa de La historia del sonido, película del director Oliver Hermanus que cuestiona incluso los vínculos más intensos.

"El filme plantea que en ese encuentro existe la posibilidad de que podemos encontrarnos no solo con nuestra alma gemela, sino que podemos tener una relación con otra persona que sea completamente satisfactoria y nutritiva, ese es el valor de la existencia", asegura a EL UNIVERSAL el realizador sudafricano.

El filme protagonizado por Paul Mescal y Josh O'Connor narra la historia de Lionel y David, dos jóvenes estudiantes de música que en 1917 asisten al Conservatorio de Boston y se unen gracias a su pasión por la música folk. Años más tarde se reencuentran y emprenden un viaje para recopilar canciones en los rincones más apartados de Maine, desarrollando una relación que va más allá de los acordes y las notas musicales.

Esta idea de las relaciones afectivas, cuenta Ben Shatuck, guionista del filme, resulta comparable con la era en la que vivimos, donde éstas se perciben más frívolas y fugaces.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En la película se conocen a través de una experiencia musical compartida, basada en la historia de la infancia de cada uno, equiparable a una app de citas. Y en comparación con cómo gracias a la tecnología actual la gente interactúa y construye historias juntos, puede resultar aún más profundo mirar al pasado", indica.

El filme además maneja elementos como la memoria y la pérdida, que para el cineasta sudafricano crea una especie de cóctel de tristeza.

"Se trata del amor que se pierde de alguna manera, o del que se cuela y no llega a florecer del todo. Uno que, de algún modo, al mismo tiempo se convierte en lo más importante y se encuentra", añade Shatuck.

La historia del sonido, actualmente en cines, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2025, filme que para Hermanus sirve como una especie de ofrenda y abrazo liberador.

"El cine es una terapia pero también considero el cine como una forma de libertad. Espero que la gente la experimente".