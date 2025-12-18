DORISMAR PADECE MALA ESTÉTICA

Dorismar vive un momento complicado tras someterse a una cirugía estética en la nariz, la modelo y actriz argentina, de 50 años, compartió en sus redes sociales cómo va su proceso, después de que supuestamente se complicara una tercera intervención.

De acuerdo con "TV Notas", Dorismar se sometió a múltiples cirugías reconstructivas de nariz en los años recientes con el doctor José Achar; en una segunda intervención, tras quedar inconforme con la primera, el médico limó excesivamente el tabique, por lo que lo dejó pequeño y curvo, además de que colocó un implante artificial sin su autorización previa de la actriz.

El implante fue rechazado y se generó pus, lo que supuestamente el doctor minimizó como una reacción normal pese al riesgo evidente; Dorismar siguió las indicaciones al pie de la letra, incluida rehabilitación con masajes, sin embargo, colapsó el tabique de su nariz y la exposición de cicatrices la dejaron con una nariz funcionalmente mutilada y con problemas respiratorios.

Dorismar enfrenta lesiones derivadas de mala praxis, por lo que viajó a Colombia para recibir atención urgente, y a través de un breve video en el que muestra el primer día de su recuperación, explica que está esperanzada con este nuevo procedimiento a manos de una eminencia.

