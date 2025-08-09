Tigres humilla al Puebla en casa

México.- Si bien es cierto que firmaron una sorpresiva actuación en la Leagues Cup, “La Franja” de Puebla recibió un golpe de realidad: los Tigres de Guido Pizarro les propinaron una goleada (7-0) bajo la noche estrellada de “El Volcán”.

A la escuadra regiomontana solo le bastaron seis minutos para abrir el marcador, obra de Jonathan Herrera. Uno de seis… A los visitantes todavía les faltaba afrontar ochenta y cuatro tortuosos minutos de partido.

Momentos después, Diego Lainez apareció en el 35’. El segundo para Tigres, pero el primero para Lainez en lo que va de la temporada.

Antes de la pausa, la frustración apareció en los rostros de los futbolistas de Puebla. Sin embargo, confiaban en que todavía podían darle la vuelta al marcador porque, al final del día, su ánimo estaba en lo alto gracias a su clasificación a los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Quien se encargó de “matar” esa esperanza fue Juan Brunetta, otorgándole el tercer gol a los felinos en el 51’. El cuarto llegó tres minutos después, fruto de Ángel Correa. Para rematar, “toque por encima del arquero y al fondo de la red” derivó en el quinto. El sexto fue obra de Diego Sánchez.

En el tiempo agregado, André-Pierre Gignac se reencontró con el gol: cobró un penal con el que firmó la aplastante victoria de Tigres.

En la próxima fecha del torneo, los felinos se enfrentarán a Mazatlán. Mientras que, por su parte, Puebla recibirá la visita del Atlético de San Luis.