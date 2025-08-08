Implementan operativo vial por inicio de la Fenapo 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que implementó un operativo vial por el inicio de la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025) con el propósito de garantizar una movilidad ordenada y segura a partir de las 19:00 horas de este viernes.

El dispositivo contempla el cambio a un solo sentido en la av. De las Torres, en el tramo de Calzada de Guadalupe a Periférico; el cierre vehicular en av. Martínez de la Vega y av. De las Torres, permitiendo únicamente l acceso a taxis, en el ingreso de Martínez de la Vega y Simón Díaz.

En Periférico y av. De las Torres se aplicará otro cierre vial a cargo de la GCE, con cortes a la circulación en caso de ser necesario.

La SSPC capitalina exhortó a los automovilistas a evitar obstruir cocheras, estacionarse en doble fila o a menos de tres metros de una esquina, recordando la importancia de acatar las disposiciones del Reglamento de Tránsito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Policía Municipal activará el operativo 'Conducción Segura', mediante el cual se invitará a los automovilistas a no conducir bajo los efectos del alcohol.

"En caso de detectarse a un conductor en esta condición, se notificará a un familiar para que retire el vehículo y se haga cargo del conductor en cuestión", advirtieron.

A través de la Dirección General de Guardia Municipal se implementarán patrullajes preventivos en las colonias aledañas para inhibir conductas que alteren el orden público, informó la SSPC.