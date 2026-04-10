Edgar Vivar celebra el éxito de la serie Vecinos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).-

, el entrañable "Señor Barriga" y "Ñoño", no tiene idea de por qué la

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" lleve más deal aire, cuando se trata de una producción de comedia blanca.No lo dice en tono de reclamos o sorpresa, sino con ciertoporque desde hacede ella.", donde interpreta a un, es unaque estemostrará"Me imagino que hay un sector del público que le apuestan a la, la televisión se ha diversificado, hay un humor para todo el mundo, pero hay quienes les gusta la comedia de este tono."Hay gente que se adueña de losy las, que los consideran parte de su cotidiano. Yo tuve la fortuna de estar en un programa ('El Chavo del 8') que también estuvo muchos años y creo se está repitiendo lo mismo", comenta.Y en el, señala, pasa lo mismo. Hace tres años integró la cinta "" en donde no había una sola grosería o palabra en doble sentido. La cinta fue de las más vistas en México, se lanzó en otros países como España y hubo intentos de otros, como la India, de hacer un remake."Es un, pero lo importante es que el sol sale para todo; ahora más que nunca todo se ha diversificado, hay, lo que antes no pensaba fuera a haber, ahora sí y lo que políticamente era correcto,a hora no, como en todo", expresa.La próxima semana Vivar, quien en su momento también actuó en la cinta "El orfanato", se sumará al elenco de unaproducida por("").Y aregresará a los foros de "" para grabarEste domingo la producción presentaráen: "", "Soy el bipolar" y "El Godín de oro".Recién Vivar fue reconocido por la(AMCI). "Mentiría sino dijera que me gustan los homenajes, que son mejor en vida", dice.