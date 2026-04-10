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Stefano Gabbana deja presidencia de Dolce & Gabbana

Reestructura interna descarta ruptura entre fundadores; Alfonso Dolce asumirá también la presidencia

Por El Universal

Abril 10, 2026 02:40 p.m.
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Stefano Gabbana deja presidencia de Dolce & Gabbana

Tras varios reportes que apuntaban a una posible ruptura dentro de Dolce & Gabbana, la marca italiana ha salido a aclarar el panorama: Stefano Gabbana deja su cargo como chairman como parte de una reorganización interna, pero no abandona la dirección creativa de la casa.

El movimiento, que incluye la revisión de su participación accionaria, generó interpretaciones sobre una posible separación entre los fundadores. Sin embargo, la firma ha sido clara en su postura: no se trata de un distanciamiento creativo ni de una ruptura en la dupla que ha definido el ADN de la marca durante décadas.

En este nuevo esquema, Alfonso Dolce —actual CEO y hermano de Domenico Dolce— asume también la presidencia de la compañía, consolidando una estructura más enfocada en la gestión corporativa.

El ajuste responde a una lógica interna de organización más que a un cambio en la visión estética de la marca. De hecho, Stefano Gabbana y Domenico Dolce continúan al frente de la dirección creativa, manteniendo intacta la narrativa visual que ha caracterizado a Dolce & Gabbana.

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Este tipo de movimientos no es inusual dentro de grandes casas de moda, donde las estructuras ejecutivas evolucionan sin necesariamente impactar el lenguaje creativo. En este caso, la firma busca reforzar su operación corporativa sin alterar la identidad que la ha posicionado como una de las más reconocibles del lujo italiano.

El mensaje es claro: la estética, la visión y la dupla creativa permanecen, mientras la estructura empresarial se adapta a nuevas dinámicas internas.

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