logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie 'In the grey'

La actriz mexicana Eiza González encabezará el elenco de la película dirigida por Guy Ritchie

Por El Universal

Enero 28, 2026 03:23 p.m.
A
Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie In the grey

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Emocionada por el nuevo proyecto que suma a su carrera, Eiza González da a conocer que será la protagonista de la nueva película de Guy Ritchie, titulada "In the grey", en la que compartirá los primeros créditos con dos actores muy reconocidos en Hollywood y dentro de la industria del séptimo arte.

A través de su cuenta de X, la actriz mexicana mostró lo honrada que se encuentra de volver a trabajar bajo la dirección de Ritchie, luego de su papel como Esme en "Fountain of youth".

"Muy emocionada de compartir esto con el mundo", escribió.

En esta película, producida por Lionsgate, Eiza formará parte de un grupo de agentes en cubierto y, dos de ellos, serán interpretados por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Otros de los actores que los acompañaran en la trama de acción son los actores Kristofer Hivju, Fisher Stevens y la actriz Rosamund Pike.

El desenlace de la cinta tiene lugar, como ha adelantado "Deadline", cuando el personaje de Eiza y sus colegas son llamados a una misión "casi suicida", en la que tendrán que rescatar una fortuna millonaria que ha sido robada, los que los pondrá en un constante peligro mortal.

Falta poco para que la película llega a los cines, de acuerdo al sitio especializado en temas de entretenimiento, el próximo 10 de abril.

El anuncio de la actriz ocurre a sólo una semana que expusiera el disgusto que le produjo que, medios mexicanos difundieran la noticia falsa acerca de su presunta nominación a los premios Razzie 2026, dedicados a premiar "lo peor del cine".

En el post que habló de su molestia, la actriz también habló de la decepción que le producía que sus connacionales se interesaran sólo en noticias que pueden perjudicar su imagen y su carrera, motivo por el que seguiría manteniendo el hermetismo con que se ha conducido con la prensa nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie In the grey
Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie In the grey

Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie 'In the grey'

SLP

El Universal

La actriz mexicana Eiza González encabezará el elenco de la película dirigida por Guy Ritchie

Rob Schneider y su esposa Patricia ponen fin a su matrimonio
Rob Schneider y su esposa Patricia ponen fin a su matrimonio

Rob Schneider y su esposa Patricia ponen fin a su matrimonio

SLP

El Universal

La pareja de Rob Schneider y Patricia Azarcoya inicia oficialmente los trámites de separación después de más de 10 años juntos.

Ben Stiller vende su propia soda en tiendas de autoservicio
Ben Stiller vende su propia soda en tiendas de autoservicio

Ben Stiller vende su propia soda en tiendas de autoservicio

SLP

El Universal

Ben Stiller muestra su lado emprendedor al promocionar Stiller's Soda en un supermercado

Vicente Fernández Jr. habla de su proceso para bajar de peso
Vicente Fernández Jr. habla de su proceso para bajar de peso

Vicente Fernández Jr. habla de su proceso para bajar de peso

SLP

El Universal

El hijo de Vicente Fernández muestra entusiasmo por su salud y apariencia renovadas desde que inició su régimen para bajar de peso.