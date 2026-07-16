ELLIOT PAGE Y JULIA SHIPLETT PRESUMEN SU AMOR
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EL ACTOR ELLIOT PAGE APARECIÓ EN LA ALFOMBRA ROJA DEL ESTRENO DE LA PELÍCULA "LA ODISEA" (THE ODYSSEY), ACOMPAÑADO DE SU NOVIA, LA ACTRIZ Y COMEDIANTE JULIA SHIPLETT, DESPUÉS DE QUE RECIENTEMENTE HICIERAN PÚBLICA SU RELACIÓN SENTIMENTAL. PAGE, QUIEN FORMA PARTE DEL REPARTO DE LA PELÍCULA DIRIGIDA POR CHRISTOPHER NOLAN, LUCE UN TRAJE COLOR NEGRO MIENTRAS QUE SU NOVIA PORTA UN VESTIDO DEL MISMO TONO. PARA EL PROTAGONISTA DE "THE UMBRELLA ACADEMY" SIGNIFICA SU PRIMER NOVIAZGO PÚBLICO DESDE QUE ANUNCIÓ SU TRANSICIÓN COMO HOMBRE TRANSGÉNERO EN DICIEMBRE DE 2020.
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