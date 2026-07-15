Programa argentino parodia a Haaland y provoca críticas

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La eliminación de Noruega del Mundial 2026 no frenó la conversación en torno a Erling Haaland. Ahora, el delantero acapara la atención por un video viral en el que un programa de streaming argentino realizó una parodia de su personalidad.

La grabación, compartida en distintas plataformas, acumuló miles de reproducciones y abrió un debate entre quienes consideraron el sketch como una simple broma y quienes lo calificaron como una falta de respeto hacia uno de los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo 2026.

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Aunque Noruega quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final, Erling Haaland terminó el torneo como uno de los jugadores más destacados. El atacante firmó siete goles, lideró el ataque de su selección y se convirtió en una de las figuras más comentadas del certamen.Además de su desempeño, el delantero llamó la atención por su forma de celebrar los goles, su expresión seria y su manera de comportarse dentro del campo, características que llevaron a varios usuarios en redes sociales a compararlo con un robot.Esa percepción fue retomada por el programa "Nadie Dice Nada", transmitido por el canal Luzu TV en YouTube, donde los conductores decidieron convertir esa idea en una parodia.Durante la transmisión, los conductores Nicolás Occhiato, Santiago Talledo y Martín Garabal presentaron a un actor caracterizado como el delantero noruego.En el sketch, el supuesto "Haaland" ingresó al estudio completamente desorientado. Mientras caminaba hacia el foro, chocaba con sillas, puertas y otros objetos del escenario, además de exagerar sus movimientos corporales para representar a un personaje torpe.El propio programa compartió el momento en sus redes sociales con el mensaje: "Haaland por primera vez en NDN". Sin embargo, lo que buscaba convertirse en un momento de humor terminó generando una reacción muy distinta a la esperada.La publicación rápidamente se viralizó en X, antes Twitter, y otras plataformas digitales, donde cientos de usuarios comenzaron a expresar opiniones divididas.Mientras algunos defendieron el contenido como una parodia sin mayor intención, una parte importante del público consideró que la representación cruzó la línea del humor al retratar al futbolista con comportamientos que calificaron como ofensivos.Incluso varios comentarios provinieron de usuarios argentinos, quienes señalaron que Erling nunca ha protagonizado alguna polémica con Argentina ni con su selección, por lo que cuestionaron el motivo de convertirlo en objeto de burla.Entre las reacciones destacaron mensajes como:"Los primeros en llorar estereotipos y discriminación, para sorpresa de nadie, son los primeros en agarrar a un noruego intachable y degradarlo a una especie de personaje tonto y primitivo""La vergüenza es total. Ojalá no tengamos que jugar contra ellos y vean esta burla inmunda que le hicieron""Medio que es una falta de respeto lo que hicieron ¿no? porque lo imita como si el otro fuese un simio".